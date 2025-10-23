Nach Schock-Finale: "Sturm der Liebe"-Paar nimmt Abschied

In den kommenden Folgen feiern die Rollen Maxi und Henry ihre Hochzeit am Fürstenhof, ein Höhepunkt in der Telenovela Sturm der Liebe. Für Katharina Scheuba, die Schauspielerin hinter Maxi, und Elias Reichert, der Henry spielt, bringt der große Tag aber nicht nur Freude. Er markiert auch das Ende der Reise für ihre Figuren in der Serie. "Die Erinnerungen dürfen wir ja mitnehmen", zeigte sich Katharina gegenüber Brisant dankbar nach dem Serien-Aus.

Trotz der Kurzlebigkeit ihres Engagements blicken beide Schauspieler zufrieden auf die Zeit zurück. Elias erklärte, dass ihn vor allem der begrenzte Rahmen seines Serieneinsatzes reizte: "Es ist eine sehr intensive Zeit, wo man alles reinstecken kann und wahnsinnig viel mitnimmt." Für Katharina war es die erste TV-Hochzeit überhaupt. Gegenüber dem ARD-Magazin schwärmte sie: "Es ist auf jeden Fall spannend, das zum ersten Mal für eine Rolle zu machen (...) Es ist ein richtig schönes Erlebnis." Für die Zuschauer bleibt der Hochzeitstag ebenso unvergessen, auch weil die Ereignisse dort unerwartete Wendungen annehmen. Gleichzeitig wurden Johanna Graen und Anthony Paul als nächste Figuren-Paarung in der Serie eingeführt, um die romantische Erzählung weiterzuführen.

Nicht nur Neuzugänge beleben die beliebte Serie, auch die emotionalen Abschiede liebgewonnener Darsteller. So machte kürzlich ein langjähriger Publikumsliebling Platz für neue Gesichter. Nach 16 Jahren in der Rolle des Dr. Michael Niederbühl ging für Erich Altenkopf (56) eine Ära am Fürstenhof zu Ende. Er ging mit einer musikalischen Geste, als bei der goldenen Hochzeit von Hildegard und Alfons Sonnenbichler am Klavier das Lied "Unsere Liebe" erklang.

ARD/Christof Arnold Henry Sydow (Elias Reichelt) und Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) in "Sturm der Liebe"

Getty Images Katharina Scheuba bei der Premiere von "Momo" im Mathäser Filmpalast in München, 28. September 2025.

Getty Images "Sturm der Liebe"-Stars Johanna Graen und Anthony Paul, Juli 2025

