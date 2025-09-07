Neue Skandalvorwürfe: Trieb Priscilla etwa Elvis in den Tod?

Priscilla Presley (80) steht erneut im Rampenlicht, jedoch aus weniger ruhmreichen Gründen. Ihre ehemaligen Geschäftspartner Brigitte Kruse und Kevin Fialko haben eine Klage gegen sie eingereicht, die Verbindungen zu Elvis Presleys (†42) Tod zieht. Laut der Anklage soll Priscilla durch die Eintragung einer Pfändung auf Graceland im April 1977 erheblichen Druck auf Elvis ausgeübt haben, was letztlich zu seinem frühen Ableben führte. Der Vorwurf, einen solchen Druck auf ihren Ex-Ehemann ausgeübt zu haben, spitzt laut TMZ die ohnehin schon angespannte Beziehung zwischen den Parteien weiter zu.

Hintergrund der Klage ist eine Serie von Streitigkeiten zwischen Priscilla und ihren Geschäftspartnern, die sie als "berechnende Täuscherin" beschreiben. Brigitte und Kevin behaupten, Priscilla habe systematisch den Presley-Namen ausgenutzt, um sich zu bereichern. In der Anklage wird zudem erwähnt, dass sie die Pfändung von Graceland dazu nutzte, Elvis' Vater Vernon auf dem Sterbebett dazu zu bringen, sie zur Miterbin des Presley-Nachlasses zu machen. Diese Anschuldigungen sind nicht das erste Mal, dass Priscilla sich gegen Klagen zu wehren hat, die sie als manipulative Macht im Hintergrund darstellen.

Vor wenigen Wochen sorgte eine weitere Enthüllung für Aufsehen: Brigitte und Kevin forderten in ihrer Klage rund 50 Millionen Dollar (etwa 42 Millionen Euro) von Priscilla und bezichtigten sie, nach dem Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley (†54) eigene finanzielle Ziele verfolgt zu haben. Die Kläger warfen der Schauspielerin konkret vor, gegen medizinische Anordnungen von Lisa Marie gehandelt zu haben, um so die Kontrolle über das Erbe von Elvis zurückzuerlangen. Priscillas Anwalt Marty Singer (73) verteidigte sie scharf. "Einer trauernden Mutter vorzuwerfen, sie habe zum Tod ihrer Tochter beigetragen, ist keine clevere juristische Taktik – es ist widerwärtig", sagte er laut Fox News.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

Anzeige Anzeige

IMAGO / Picturelux Elvis Presley, Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, Februar 1968

Anzeige Anzeige

0198884179 Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough, Juni 2022