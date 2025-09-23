Priscilla Presley und Elvis dachten über Abtreibung nach

Priscilla Presley (80) hat in ihrem neuen Buch "Softly, As I Leave You" eine der bisher unbekanntesten Geschichten über ihre Beziehung zu Elvis Presley (†42) enthüllt. Sie berichtet, dass die beiden erst wenige Wochen nach ihrer Hochzeit im Jahr 1967 erfuhren, dass sie ein Kind erwarteten. Diese Nachricht hätte ihre Freude zunächst getrübt, da weder sie noch Elvis darauf vorbereitet waren. In ihren dunkelsten Momenten habe sie sogar in Erwägung gezogen, wie es wäre, das Kind durch einen Unfall zu verlieren. Elvis habe ihr schließlich ins Gesicht gesagt, dass er sie unterstützen würde, wenn sie sich für eine Abtreibung entscheiden wolle. Diese Worte hätten sie jedoch tief berührt und dazu gebracht, die Schwangerschaft entschlossen anzunehmen.

Die Ankunft ihrer Tochter Lisa Marie (†54) im Februar 1968 änderte alles, als sich das Paar "sofort hoffnungslos in sie verliebte". Ihre gemeinsame Zeit als kleine Familie war jedoch nur von kurzer Dauer. Priscilla verließ Elvis wenige Jahre später, als ihre Tochter vier Jahre alt war. In ihrem Buch beschreibt Priscilla auch, welche Herausforderungen sie meistern musste, um Lisa Marie alleine großzuziehen. Ihre Tochter sei von Anfang an willensstark gewesen, eine Eigenschaft, die sie von Elvis geerbt habe, schreibt sie. Doch nicht nur diese Charaktereigenschaft prägte Lisa Marie, sondern auch die Last ihres prominenten Nachnamens, die sie begleitet habe. Lisa Marie bezeichnete sich selbst sogar als "Lisa Marie F—ing Presley" und rang oft damit, ihre eigene Identität zu finden.

Elvis und Priscilla hatten sich erstmals in Deutschland getroffen, als er als US-Soldat dort stationiert war und sie gerade einmal 14 Jahre alt war. Dieses außergewöhnliche Verhältnis war der Beginn einer komplizierten Beziehung, die sowohl von großem Glamour als auch von düsteren Momenten geprägt war. Auch nach der Trennung behielt Priscilla viele Erinnerungen bei sich, sowohl gute als auch schmerzhafte. Trotz aller Höhen und Tiefen blieb ihre Verbindung zu Elvis und später ihrer Tochter Lisa Marie eine der prägenden Konstanten in ihrem Leben. Mit ihrem Buch möchte sie nicht nur die Geschichte ihrer Familie teilen, sondern auch die Liebe ehren, die trotz aller Prüfungen nie ganz verschwand.

IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

IMAGO / Picturelux Elvis Presley, Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, Februar 1968

Getty Images Lisa Marie Presley, ihre Mutter Priscilla und ihre Töchter im Jahr 2022