Nicht geplant: Channing Tatum nahm für neuen Film 32 Kilo ab

Channing Tatum (45) hat für seine Rolle im kommenden Film "Der Hochstapler – Roofman" eine unglaubliche Verwandlung hingelegt – ganze 32 Kilogramm hat der Schauspieler abgenommen. Während des Drehs wurden am Set jedoch Sorgen um seine Gesundheit laut, insbesondere von Regieassistentin Mariela Comitini, die dringend darum bat, ihm ein Steak zu spendieren. Channing, der für den Film die Rolle des flüchtigen Kriminellen Jeffrey Manchester darstellt, erläuterte gegenüber Variety, dass die drastische Gewichtsreduktion nicht geplant war: "Ich hatte eigentlich nur vor, auf 84 Kilo zu kommen. Als ich dann schon mitten in den Dreharbeiten steckte, ging es immer weiter runter. Ich landete schließlich bei 78 Kilo."

Der Schauspieler beschrieb die Auswirkungen seines Gewichtsverlusts als emotional belastend. Während eines Interviews gestand er: "Ich fühlte mich irgendwie leer und traurig." Channing erklärte weiter, diese Verwandlung sei wie eine Meditation über Einsamkeit gewesen – ein Gefühl, das mit der allgemeinen Leere einherging. Nach den Dreharbeiten teilte er einen Post auf Instagram mit beeindruckenden Vorher-Nachher-Bildern. Darin wandte er sich an seine Fans und zeigte Dankbarkeit für sein Team aus Trainer und Ernährungsberater.

Channing Tatum hat in der Vergangenheit schon mehrfach für Rollen körperliche Extreme auf sich genommen. Seine Karriere begann mit Rollen in Filmen wie "Coach Carter" und "She's the Man – Voll mein Typ!", doch seinen Durchbruch erlebte er dank des Tanzfilms "Step Up" im Jahr 2006. Trotz seiner beeindruckenden körperlichen Fähigkeiten äußerte der Schauspieler nun, dass er in Zukunft keine Rollen mehr annehmen wird, die drastische Gewichtsschwankungen erfordern. "Fettrollen sind zu anstrengend", kommentierte er humorvoll und fügte hinzu, dass es eine bemerkenswerte Erfahrung sei, was der menschliche Körper und Wille in solchen Transformationen leisten könne.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Instagram / channingtatum Schauspieler Channing Tatum, März 2025

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler