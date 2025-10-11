Channing Tatums scharfe Kritik an Streaming und Hollywood

Channing Tatum (45) hat sich im Rahmen eines Auftritts in der YouTube-Talkshow "Hot Ones" mit Sean Evans ausführlich über die aktuellen Zustände in Hollywood geäußert. Der Schauspieler, der für seinen neuen Film "Roofman", der ab dem 10. Oktober in die Kinos kommt, warb, teilte offen seine Gedanken zur Filmindustrie. Laut Channing haben Streamingplattformen den Filmmarkt "vermasselt" und zu großer "Verwirrung" geführt. Er kritisierte dabei, dass Schauspieler oft dazu verleitet würden, schlechte Produktionen anzunehmen, nur um bezahlt zu werden, anstatt sich auf hochwertige Filme zu konzentrieren. "Ich will gute Filme machen – für die Leute, die sie sehen, und für den Jungen, der ich früher war", erklärte der "The Lost City"-Star eindringlich.

In der Sendung nahm Channing auch kein Blatt vor den Mund, als er über seine eigenen früheren Filme sprach. So bezeichnete er das romantische Drama "Das Leuchten der Stille" aus dem Jahr 2010 als "generisch". Außerdem sprach er über seinen kurzen Auftritt im kommenden Deadpool & Wolverine-Film, den er humorvoll nahezu abtat: "Ich war nur zwei Sekunden dabei, das zählt für mich nicht." Neben "Roofman" arbeitet der Hollywoodstar an einer Vielzahl weiterer Projekte. Unter anderem spielt er an der Seite von Charlize Theron (50) in der Familienkomödie "Dance Partners" und produziert einen Film über das Isle of Man Tourist Trophy Rennen gemeinsam mit Brad Pitt (61).

Abseits seiner Karriere achtet Channing darauf, eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden, vor allem als Vater seiner Tochter aus der früheren Beziehung mit Jenna Dewan (44). Seit der Trennung im Jahr 2018 hat der Magic Mike-Darsteller Höhen und Tiefen erlebt, doch er betont, wie wichtig ihm Qualität, auch außerhalb der Filmbranche, geworden ist. Freunde und Kollegen loben ihn häufig für seinen unkomplizierten Humor und die Bodenständigkeit, die er trotz seiner großen Erfolge bewahrt hat. So ist Channing nicht nur ein gefragter Schauspieler und Produzent, sondern auch ein Beispiel dafür, wie man trotz Hollywood-Trubel authentisch bleibt.

