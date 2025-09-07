Nur Sex? Das läuft zwischen Harry Styles und Zoë Kravitz

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36) zeigen sich derzeit verliebt und unbeschwert auf beiden Seiten des Atlantiks. Nach einem romantischen Date-Marathon quer durch Europa wurden der Sänger und die Schauspielerin auch Hand in Hand in den USA gesichtet. Doch ob in Rom oder jetzt auf amerikanischem Boden, die gemeinsame Zeit scheint kein Anzeichen für ernste Absichten zu sein. Wie ein Insider nun gegenüber TMZ verrät, geht es den beiden vor allem um den Spaß – von ernsthaften Beziehungsplänen fehlt hingegen jede Spur. Der Musiker und die Schauspielerin sollen die gemeinsame Zeit zwar genießen, sich jedoch nicht binden wollen.

Laut der Quelle handelt es sich zwischen Harry und Zoë nämlich nur um eine lockere Verbindung, ohne ernsthafte Verpflichtungen: Sie beschreibt das Verhältnis der beiden als "Freundschaft Plus". Erst kürzlich sorgten die beiden mit einem gemeinsamen Trip nach Rom für Aufsehen, wo sie Arm in Arm durch die Stadt schlenderten. Doch die Wege von Harry und der "Batman"-Darstellerin trennten sich bald danach wieder. Zoë reiste nach New York, um die Premiere ihres neuen Films "Caught Stealing" zu feiern, bevor die beiden abermals zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden.

Die beiden Stars gelten aktuell als Single. Der ehemalige One-Direction-Star wurde zuletzt im Juli mit der Produzentin Ella Kenny knutschend beim Glastonbury Festival gesichtet. Doch diese Verbindung entpuppte sich ebenfalls als wenig ernsthaft. Die Schauspielerin hingegen machte erst im Oktober letzten Jahres Schlagzeilen mit der Trennung von ihrem Verlobten, dem Schauspieler Channing Tatum (45). Sowohl Harry als auch Zoë feiern ihre Freiheiten und lassen die Öffentlichkeit an ihren unverbindlichen Begegnungen teilhaben, was die Medienlandschaft auf Trab hält.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Harry Styles und Zoe Kravitz

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger