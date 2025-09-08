"Alle meine Frauen"-Star Christine Brown hörte Ex beim Sex

Christine Brown (53), bekannt aus der Reality-TV-Serie Alle meine Frauen, enthüllt in ihren neuen Memoiren "Sister Wife: A Memoir of Faith, Family, and Finding Freedom" intime Details über ihre Beziehung mit Kody Brown (56). Die beiden waren 25 Jahre lang in einer polygamen Ehe, bevor Christine 2021 die Scheidung einreichte. In ihrem Buch beschreibt sie, wie schmerzhaft es war, ihren Ehemann mit seinen anderen Frauen zusammen zu wissen, insbesondere mit Robyn Brown, die er später legal heiratete. "Es ist eine Sache, zu wissen, dass dein Mitbewohner im Nebenzimmer Sex hat. Es ist etwas anderes, wenn es dein Ehemann ist und du alles hören kannst", schreibt die sechsfache Mutter offen über ihre Erfahrungen.

Christine blickt in ihren Erinnerungen auf die Herausforderungen ihrer Ehe zurück und gesteht, dass Kody gegenüber den anderen Frauen mehr Zuneigung zeigte. "Wir achteten alle darauf, vor den anderen Ehefrauen keine Zärtlichkeit zu zeigen: kein Händchenhalten oder Kosenamen. Aber nachts konnte ich die Zärtlichkeit hören", erklärt die Reality-Bekanntheit. Sie wirft ihm vor, hauptsächlich Zeit mit Robyn verbracht und seine elterlichen Pflichten vernachlässigt zu haben. Ein besonders schmerzhafter Vorfall war die Krankheit ihrer Tochter Truely, bei der Kody nicht im Krankenhaus war, sondern stattdessen Aufgaben bei Robyn übernahm.

Inzwischen hat Christine ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen und 2023 erneut geheiratet. Ihr heutiger Ehemann David Woolley versteht sie weit besser, wie sie berichtet. Ihre Erfahrung mit Kody hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist, aber sie ist entschlossen, die polygame Lebensweise hinter sich zu lassen. Christine hat inzwischen für sich gelernt, dass wahres Glück auch in einer monogamen Beziehung gefunden werden kann. Nun will sie ein Vorbild für ihre Kinder sein, indem sie zeigt, dass es in Ordnung ist, aus einer unglücklichen Ehe auszubrechen. Kody ist mittlerweile nur noch mit Robyn verheiratet.

Christine Brown und Kody Brown

Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

David Woolley und Christine Brown

