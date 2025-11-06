Robyn bricht Schweigen: Kody soll nicht angebaggert werden

Robyn Brown hat eine deutliche Botschaft für all diejenigen, die sich Hoffnungen auf eine Beziehung mit ihrem Ehemann Kody Brown (56) machen: Finger weg! In der neuesten Episode der 20. Staffel von Sister Wives teilt Kody Robyn mit, dass er eine E-Mail von einer Frau erhalten habe, die ihn aufforderte, sich erneut der Vielehe zuzuwenden. Die Unbekannte zeigte Interesse daran, Teil ihrer Familie zu werden, was bei Robyn auf Unverständnis stieß. "Ich finde es sehr unangemessen, dass jemand so etwas direkt an Kody sendet", sagte sie in einem Interview. Ihrer Ansicht nach gibt es klare Regeln, nach denen man erst über die Schwesterfrauen eine solche Anfrage stellen sollte.

Kody selbst gab in der Episode zu, dass solche Nachrichten inzwischen häufiger bei ihm eintreffen. Während er einerseits die Aufmerksamkeit genießt, lehnt er es jedoch ab, sich ernsthaft mit diesen Anfragen zu befassen. "Das ist eine Verrücktheit, die ich nicht haben möchte", erklärte er offen in der Show. Robyn zeigte sich in ihrer Reaktion jedenfalls wenig begeistert, nannte ihren Mann im Trailer zur Staffel gar ein "verzweifeltes Schwein", nachdem er scherzhaft darüber sprach, dass solche Kontaktaufnahmen ihn schmeicheln könnten. Ob ein weiterer Schritt in Richtung neues Familienmitglied geplant ist, bleibt fraglich.

Robyn ist seit 2014 Kodys einzige legale Ehefrau, nachdem seine früheren Partnerinnen Christine, Janelle und Meri die Familie verlassen haben. Doch allein seine Überlegungen zur Pluralität in der Ehe erhitzen nach wie vor die Gemüter, nicht nur bei Fans der Sendung. Auch Christine Brown, Kodys Ex-Frau, äußerte in der Vergangenheit ihre Verwunderung darüber, dass er weiterhin mit dem Gedanken an eine fünfte Ehe spielt. Für Robyn scheint allerdings klar zu sein: Bevor eine neue Partnerin in Betracht kommen könnte, müssten sowohl sie als auch die bestehenden Strukturen der Familie respektiert werden.

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown, "Sister Wives"-Star

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle im Jahr 2012

ActionPress / ADMEDIA / SIPA Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle