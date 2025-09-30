Trotz Streit: Christine Brown hält Kody für "guten Menschen"

Christine Brown (53), bekannt aus der Reality-TV-Serie Alle meine Frauen, hat in einem Interview mit People überraschend versöhnliche Worte über ihren Ex-Partner Kody Brown (56) gefunden. Obwohl sich Christine 2021 nach 28 Jahren spiritueller Ehe von Kody trennte und ihn seitdem oft öffentlich kritisierte, erklärte sie jetzt: "Ich glaube, dass Kody ein guter Mensch ist, und ich denke, dass die Dinge besser werden." Besonders in Bezug auf Kodys zerrüttete Beziehung zu seinen Kindern hofft Christine auf Besserung und betonte, dass solche Veränderungen Zeit benötigen.

Die Beziehung der beiden war über Jahre hinweg von Schwierigkeiten durchlebt, die nicht zuletzt ihre Kinder belasteten. Christine gab bereits 2022 in einem Podcast-Interview an, dass ihr Entschluss zur Trennung zu einem großen Teil durch Kodys Verhalten gegenüber seinen Kindern beeinflusst wurde. Insbesondere seine Abwesenheit habe zu Enttäuschungen geführt. Dennoch scheint die Mutter von sechs Kindern, Aspyn, Mykelti, Paedon, Gwendlyn, Ysabel und Truely, nun darauf zu setzen, dass Kody Verantwortung übernimmt. In ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren schreibt Christine offen und persönlich über ihre Ehe, ihre Entscheidung, sie zu beenden, und die Herausforderungen eines Lebens in polygamen Strukturen.

Christine und Kody wurden durch ihre TV-Show international bekannt. Während Christine als Kodys dritte Ehefrau einst die Vorstellung eines großen, harmonischen Familienlebens mit mehreren Ehefrauen teilte, offenbarte die Serie zunehmend die Schattenseiten dieser Lebensweise. Inzwischen hat Christine ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen und 2023 erneut geheiratet. Ihr heutiger Ehemann David Woolley versteht sie weit besser, wie sie berichtet. Ihre Erfahrung mit Kody hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist, aber sie ist entschlossen, die polygame Lebensweise hinter sich zu lassen.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und Kody Brown

Getty Images Christine Brown im November 2023

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im November 2023