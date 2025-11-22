Weinend im TV: Kody Brown rudert beim Thema Reue zurück

Kody Brown (56), bekannt aus der Reality-TV-Serie "Sister Wives", sprach kürzlich im Format "Good Day New York" über sein Verhalten als Vater und seine früheren Aussagen dazu. Während er in der letzten Staffel von "Special Forces: World's Toughest Test" unter Tränen Verantwortung für das Scheitern seiner Beziehungen zu den meisten seiner Kinder übernahm, scheint er diese Äußerungen nun zu relativieren. Er erklärte im Interview, dass die Produzenten ihn dazu ermutigt hätten, sich voll schuldig zu bekennen, unabhängig davon, ob dies der Realität entspräche. "Selbst wenn du nur teilweise schuld bist, sagst du, du bist voll verantwortlich", so Kody.

Weiter führte der Reality-Star aus, dass die Schuld für das Auseinanderfallen seiner Familie nicht allein bei ihm liege. Stattdessen sieht er die Verantwortung auch bei seinen Ex-Partnerinnen, mit denen er inzwischen geschieden ist. Laut Kody gehe es um eine geteilte Verantwortung und darum, dass jeder seinen Anteil an der Situation anerkennen müsse. "Die Ex-Frauen müssen einen Teil der Verantwortung tragen", sagte er und fügte hinzu, dass er in der besagten Situation seine Schuld aus einem emotionalen Zustand heraus überbetont habe. Dabei betonte er auch, dass das eigentliche Problem darin begründet sei, dass die Familie insgesamt auseinandergebrochen sei.

Kody, Vater von 18 Kindern, sorgt seit Jahren für Schlagzeilen – besonders durch zwischenmenschliche Konflikte, die sich während der Pandemie und durch offensichtliche Bevorzugungen einzelner Familienmitglieder verstärkten. Die Brüche innerhalb der Familie, teils schon vor den Scheidungen beginnend, führten über die Jahre zu wachsenden Spannungen. Besonders das Verhältnis zu seinen erwachsenen Kindern hat sich deutlich verschlechtert. In der Öffentlichkeit polarisiert Kody weiterhin, nicht zuletzt wegen teils widersprüchlicher Aussagen und seiner unnachgiebigen Haltung gegenüber Kritik.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige Anzeige

Getty Images Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown

Anzeige Anzeige

ActionPress / ADMEDIA / SIPA Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle