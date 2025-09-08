Anhänger: Ist das etwa der Name von Jennifer Lawrence' Baby?

Jennifer Lawrence (35) verriet bislang noch nicht den Namen ihres zweiten Kindes – nun könnte die Schauspielerin diesen aber endlich indirekt verraten haben. Auf Fotos, die unter anderem People vorliegen, sieht man sie in den Straßen von New York City. In ihrer rechten Hand hält sie einen Schlüsselbund. Und darauf sind offenbar die Namen ihrer beiden Kinder zu lesen. Da wäre zum einen Cy, ihr erster Sohn. Dann ist da noch ein Anhänger, der den Namen Louie ziert – offenbar handelt es sich dabei wohl um den Namen ihres neugeborenen Babys.

Auch wenn Jennifer die Geburt ihres zweiten Kindes Ende März offiziell nie selbst bestätigte, soll die Schauspielerin in ihrer Rolle als zweifache Mutter sehr aufgehen. "Jen geht es gut. Mit einem Kleinkind wieder in der Neugeborenenphase zu sein, kann überwältigend sein, aber Jen hat eine so tolle Einstellung. Sie ist einfach dafür geschaffen, Mutter zu sein", berichtete ein Vertrauter der Familie gegenüber People. Auch Jennifers Mann Cooke Maroney soll ihre kleine Familie über alles lieben.

Jennifer ist bekannt dafür, sich mit Informationen zu ihrer Ehe mit dem US-amerikanischen Regisseur und ihren beiden gemeinsamen Kindern beinahe völlig bedeckt zu halten. Im Mai gab sie während des Filmfestivals in Cannes aber immerhin einen kleinen Einblick in ihr Leben als zweifache Mama. "Kinder zu haben, verändert alles – es ist brutal und unglaublich", erklärte Jennifer damals auf einer Pressekonferenz laut Mirror und fügte ehrlich hinzu: "Sie gehen in jede Entscheidung ein, ob ich arbeite, wann und wo ich arbeite."

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin