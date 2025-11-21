Selten: Jennifer Lawrence genießt Date-Night mit ihrem Mann

Jennifer Lawrence (35) und Cooke Maroney (41) nutzten den Dienstagabend in Los Angeles für einen entspannten Date-Abend. Das Ehepaar wurde beim Verlassen eines Restaurants gesichtet, das sie für ein ruhiges Abendessen besucht hatten. Die Oscar-prämierte Schauspielerin trug dabei eine braune Lederjacke in Kombination mit einer ebenfalls braunen Hose, während ihr Mann, der Kunstgalerist Cooke, sich für ein komplett schwarzes Outfit entschieden hatte. Der Abend war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen das Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Erst wenige Tage zuvor hatte Jennifer bei den diesjährigen Governors Awards für Aufsehen gesorgt, wo sie neben weiteren Größen wie Dakota Johnson (36), Ariana Grande (32) und Emma Stone (37) zu den prominenten Gästen gehörte. Der Anlass war zugleich eine Gelegenheit, ihren neuen Film "Die My Love" zu promoten, der kürzlich in die Kinos gekommen ist. In dem Thriller ist sie an der Seite von Robert Pattinson (39), Sissy Spacek und LaKeith Stanfield zu sehen. In einem Interview sprach die Schauspielerin über die emotional schwierigen Wochen rund um Filmpremieren, wie Just Jared berichtet. Sie schilderte, dass diese Zeit trotz Vorfreude oft mit großem Druck und Unsicherheit verbunden sei: "Es kann wirklich beängstigend sein."

Privat scheint für die Schauspielerin hingegen alles harmonisch zu laufen. Jennifer und Cooke, die seit 2019 verheiratet sind, teilen sich nicht nur ihre Liebe zur Kunst, sondern auch das Familienleben. Gemeinsam kümmern sie sich um ihre Kinder – darunter den gemeinsamen Sohn Cy. So hatte sie in der Vergangenheit immer wieder betont, welche enorme Bereicherung ihr Muttersein für ihr Leben darstellt. Dabei habe sie gelernt, zwischen den Herausforderungen ihres Berufs und den familiären Bedürfnissen zu balancieren. Ein Abendessen zu zweit, wie an diesem Dienstag, zeigt, dass sich die beiden auch bewusst Momente nur für sich schaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards 2025

Anzeige Anzeige

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den 16th Governors Awards 2025