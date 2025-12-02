Jennifer Lawrence beeindruckt bei den Gotham Awards 2025

Jennifer Lawrence (35) hat bei den diesjährigen Gotham Awards alle Blicke auf sich gezogen. Am Montag, dem 1. Dezember, schritt die Schauspielerin auf dem roten Teppich des Events in New York City. Mit ihrem eleganten Outfit, bestehend aus einem tief ausgeschnittenen Blazer und einem Rock mit hohem Schlitz von Christian Dior, zog sie alle Aufmerksamkeit auf sich. Kombinationen aus High-Heel-Sandalen, Fußkettchen und langen Ohrringen rundeten ihren Look ab. Neben Stars wie Ethan Hawke (55) und Tessa (36) Thompson war Jennifer in der Kategorie "Outstanding Lead Performance" nominiert.

Die Ehrung, die im Cipriani Wall Street stattfand, stand im Zeichen bahnbrechender filmischer Leistungen. Jennifer war für ihre Rolle in "Die My Love" nominiert, einem Film unter der Regie von Lynne Ramsay, in dem sie an der Seite von Robert Pattinson (39) spielt. Ihre Darstellung einer jungen Mutter, die mit den Herausforderungen der Mutterschaft ringt, wurde von vielen gelobt. Jennifer selbst enthüllte kürzlich, dass ihre persönlichen Erfahrungen als Mutter von zwei Kindern ihr geholfen hätten, die emotionsgeladene Figur authentisch zu verkörpern, so People. Besonders die Zeit nach der Geburt ihres zweiten Kindes gab ihr die nötige Einfühlung.

Abseits ihres Berufes spricht Jennifer offen über ihre Erlebnisse rund um Schwangerschaft und Mutterschaft. Gegenüber dem Magazin People verriet sie, dass sie nach ihrer ersten Geburt 2022 schnell wieder in Form war, während es nach ihrem zweiten Kind langsamer ging. Auch das Thema Schönheitsoptimierung nimmt sie mit Humor: Obwohl sie bisher auf größere Eingriffe verzichtete, verriet sie, dass sie mit Botox kein Problem habe und eine Brust-OP in Betracht ziehen würde. Mit dieser Bodenständigkeit bleibt Jennifer trotz ihres Star-Status für viele bewundernswert nahbar.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards in New York City 2025

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love" 2025

