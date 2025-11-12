Jennifer Lawrence warnt Fans vor ihrem neuen Film

Jennifer Lawrence (35) hat während ihres Auftritts in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" die Erwartungen an ihren neuen Kinofilm "Die, My Love" gedämpft. Gemeinsam mit Robert Pattinson (39) steht die Oscar-Preisträgerin in dem Drama vor der Kamera, das von Lynne Ramsay inszeniert wurde und am 7. November in die Kinos kommt. Jennifer erklärte, dass Fans, die auf eine Art "Katniss-und-Edward"-Fanfiction hoffen, enttäuscht sein könnten. "Es ist nicht das, was viele vielleicht erwarten. Es ist ein sehr poetisches und idiosynkratisches Werk", betonte die Schauspielerin. Jennifer, die mit ihrer Rolle in Die Tribute von Panem weltbekannt wurde, und Robert, der vor allem durch die Twilight-Saga berühmt wurde, wollen klarstellen, dass das Drama ein intensives Porträt über postpartale Depression und psychische Erkrankungen bietet.

Die Dreharbeiten führten Jennifer und Robert als fiktionales Ehepaar, das sich in einer ländlichen Gegend neu zurechtfinden muss, in emotionale Tiefen. Im Podcast Las Culturistas sprach Jennifer offen über die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Robert, die während der gemeinsamen Arbeit stets positiv blieb. "Er ist nicht aufdringlich und sehr verliebt in seine Partnerin Suki Waterhouse", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie eine enge Vertrauensbasis hatten, die das Filmen von intimen Szenen erleichterte. Die Gespräche abseits der Kamera drehten sich oft um ihre Kinder und Beziehungen, was zu der Harmonie beitrug. Die Schauspielerin, die selbst zweifache Mutter ist, sprach auch über die Herausforderungen und Kompromisse, die das Leben als Elternteil mit sich bringt.

Persönlich hat Jennifer in den letzten Jahren nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Familie in den Fokus gerückt. Mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat sie zwei Kinder, ihren dreijährigen Sohn Cy und ein Baby, das sie im März dieses Jahres zur Welt brachte. Im Vorfeld zu "Die, My Love" ließ sie in einem Interview mit Magazine durchblicken, wie stark sich ihr Leben durch die Mutterschaft verändert hat. Dennoch bleibt das Filmemachen ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens, wie sie betonte: "Ich wäre nicht ich selbst, wenn ich aufhören müsste, Filme zu drehen." Auch Robert ist mittlerweile Vater und hat eine Tochter mit Suki, was die beiden anscheinend noch mehr verband. Ihre gemeinsame Leistung auf der Leinwand dürfte den Zuschauern Einblick in die tiefsten menschlichen Gefühle geben – fernab von Fantasy-Glitzer oder Sci-Fi-Dystopien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence in New York, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Die My Love" beim 78. Filmfestival von Cannes