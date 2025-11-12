Jennifer Lawrence plant "Miss Piggy"-Film mit Emma Stone

Jennifer Lawrence (35) hat es einfach rausgehauen: "Emma Stone und ich produzieren einen Miss-Piggy-Film, und Cole schreibt das Drehbuch", verriet die Schauspielerin im Podcast Las Culturistas von Bowen Yang und Matt Rogers. Mit an Bord ist also auch Cole Escola, der Broadway-Star hinter "Oh, Mary!" Und damit nicht genug: Jennifer verriet, dass sie und Emma (37) nicht nur hinter den Kulissen bleiben wollen. Auf die Frage, ob sie auch im Film auftauchen werden, sagte Jennifer: "Ich denke schon. Müssen wir." Wo das Ganze erscheinen wird oder wann der Kinostart ist, steht noch nicht fest, doch die Nachricht sorgt jetzt schon für mächtig Gesprächsstoff.

Gegenüber Jimmy Fallon (51) schilderte Jennifer am selben Abend, wie die Idee entstand. Während des Lockdowns – und vor dem Hintergrund hitziger Debatten über Cancel Culture – plauderte sie mit einer Freundin außerhalb der Branche darüber, was passieren würde, wenn eine Popkultur-Ikone wie Miss Piggy "gecancelt" würde. "Das ist nicht unbedingt der Plot", erklärte sie in der Fernsehshow Tonight Show, aber genau dieser Gedanke brachte die Sache ins Rollen: Es gebe noch keinen Film, der Miss Piggy als feministische Hauptfigur in den Mittelpunkt stelle. Laut The Hollywood Reporter ist Cole Escola inzwischen mit dem Skript betraut, konkrete Handlungsdetails werden aber noch unter Verschluss gehalten.

Für Fans ist das Aufeinandertreffen von Jennifer und Emma auch eine Freundschaftsgeschichte: Die beiden Oscarpreisträgerinnen kennen sich seit Jahren, unterstützen sich privat wie beruflich und standen bislang nie gemeinsam vor der Kamera. Jennifer bezeichnete sich selbst im Interview mit Jimmy als "Ideengeberin", während sie Emma als den "Hai" sieht, der Projekte in die Realität holt. Miss Piggy, die seit "The Muppet Show" von 1976 als glitzernde Diva mit großem Herzen und noch größerer Meinung Kultstatus genießt, bekommt damit erstmals eine Solo-Bühne – und zwei prominente Verbündete, die ihr mit augenzwinkernder Zuneigung den roten Teppich ausrollen.

Monica Schipper/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Jennifer Lawrence und Emma Stone

VALERIE MACON / Kontributor Emma Stone und Jennifer Lawrence beim Ray Dolby Ballroom, 2017

Getty Images Emma Stone udn Jennifer Lawrence bei den Oscars, 2024