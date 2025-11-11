Jennifer Lawrence findet Kourtney aktuell "nerviger denn je"

Jennifer Lawrence (35) hat sich in einem Lügendetektortest wenig begeistert von der aktuellen Staffel der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians gezeigt. In dem Gespräch mit Vanity Fair und mit Schauspielkollege Robert Pattinson (39) erklärte sie, dass sie die neue Staffel nicht verfolge, stattdessen eher Zeit auf TikTok verbringe. Als bekannt wurde, dass Jennifer Khloé Kardashian (41) als ihre Lieblings-Kardashian bevorzugt, ließ sie kein gutes Haar an Kourtney Kardashian (46): "Sie ist nerviger denn je. Sie treibt mich in den Wahnsinn", äußerte sich die "X-Men"-Darstellerin ungewohnt direkt.

Aber warum diese Abneigung? Jennifer zufolge ist es Kourtneys Neigung zu großen Ankündigungen, die sie stört. "Alles muss immer eine Ankündigung sein", erklärte sie und spielte damit offenbar auf Kommentare Kourtneys in der jüngsten Showpremiere an. Darunter auch Aussagen, wie zum Beispiel ihre Abkehr von bestimmten Modetrends oder das Fehlen eines Fernsehers in ihrem Schlafzimmer. "Man könnte einfach alles machen, ohne es laut auszusprechen. Einfach still sein!", wetterte Jennifer weiter.

Dass Jennifer ein Faible für die Kardashians hat, ist Fans der zweifachen Mama längst bekannt. Offenbar gibt es für die Schauspielerin aber auch positive Aspekte in der berühmten Familie. Besonders angetan zeigte sie sich von Kim Kardashians (45) Unterwäschemarke, die sie für ihre innovativen Designs lobte. Der scharfzüngige Kommentar über Kourtney zeigt jedoch, dass Jennifer trotz ihrer Begeisterung für die Reality-Ikonen nicht davor zurückschreckt, offen ihre Meinung zu sagen. Ob das wohl Konsequenzen für ihr Fanverhältnis zu den Kardashians hat?

Getty Images Jennifer Lawrence beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2025 in Cannes