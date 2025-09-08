Bruce Willis' Frau Emma erinnert sich an Tag der Diagnose

Emma Heming (47), Ehefrau von Schauspieler Bruce Willis (70), gewährt einen bewegenden Einblick in ihre Gefühlswelt nach der Schockdiagnose ihres Mannes. Im November 2022 erhielt die Familie die Nachricht, dass Bruce an frontotemporaler Demenz leidet – ein Moment, den Emma als "herzzerreißend und traumatisch" beschreibt. Sie fühlte sich von der Realität überwältigt, fast entrückt, und erinnert sich im Gespräch mit People: "Ich hatte ein Piepen in den Ohren und alles, was ich hörte, war 'Kommen Sie später zurück'." Inzwischen lebt Bruce in einem separaten Haus mit einem spezialisierten Betreuungsteam, während Emma alles daransetzt, ihren beiden Töchtern Mabel und Evelyn Halt und Stabilität zu geben.

Als Bruce mit den ersten Anzeichen der Krankheit konfrontiert wurde, begann für Emma eine Phase voller Unsicherheit. Zunächst fühlte sie sich der Diagnose hilflos ausgeliefert, da es aktuell keine Heilungsmöglichkeiten für diese Art der Demenz gibt. Von ärztlicher Seite habe Emma zudem nur wenig Unterstützung erfahren, weshalb sie sich schließlich selbst auf die Suche nach hilfreichen Informationen machte. Dieser Weg der Eigenrecherche und das Vernetzen mit anderen Betroffenen habe ihr geholfen, sich in der neuen Realität zurechtzufinden, erklärt sie. Trotz aller Strapazen gibt Emma nicht auf – sie fand sogar eine Möglichkeit, andere zu unterstützen, und hat ein Buch geschrieben, das als Leitfaden für pflegende Angehörige dienen soll.

Trotz der äußeren Umstände hat Emma beschlossen, die Liebe zu Bruce in einer neuen Form zu zelebrieren. Sie beschreibt ihre Beziehung als gewachsen und tiefgehender – auch ganz ohne intensive Gespräche. In einem früheren Interview hatte sie angedeutet, dass die Veränderungen bei Bruce zu Spannungen in der Ehe führten, doch nun erkennt sie offenbar die Schönheit in den stillen Momenten, die sie mit ihm teilen kann. "Manchmal braucht Liebe keine Worte", sagt sie und betont, wie wichtig es sei, vollkommen im Augenblick zu leben. Ihre Hingabe und Stärke bei der Betreuung von Bruce, trotz des drohenden Verlustes, zeigt einen tiefen persönlichen Wandel und Einsatz für ihre Familie, die vereint bleibt, um Bruce in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen.

Getty Images Bruce Willis und seine Ehefrau Emma Heming Willis

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern, Juli 2025

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis im Dezember 2024