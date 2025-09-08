Darum haben Jörg und Desiree Hansen keine gemeinsamen Kinder

Jörg Hansen zeigte vor wenigen Tagen seinen Sohn Noah erstmals öffentlich, der aus einer früheren Ehe stammt. Im Interview mit Promiflash verrät der Reality-TV-Star, warum er und seine heutige Frau Desiree Hansen keine gemeinsamen Kinder haben. "Das Thema Nachwuchs war bei mir und Desi, als wir uns kennengelernt haben, tatsächlich ein Thema und wir waren das glücklichste Paar, als Desiree schwanger war", erinnert sich der Das große Promi-Büßen-Teilnehmer und erklärt, dass die beiden einen schweren Schicksalsschlag verkraften mussten: "Leider haben wir unser Kind aber in der zwölften Woche verloren."

Der Verlust ihres Babys löste bei den Stranger Sins-Bekanntheiten "ein Trauma aus". "Wir haben uns daraufhin – auch wegen der Behinderung von Noah – dazu entschieden, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen", erzählt Jörg weiter im Interview mit Promiflash und betont, wie tief der Schmerz nach wie vor sitzt: "Das war ein hartes Schicksal, das uns noch heute sehr nahegeht, aber manchmal sollte man auf die Zeichen des Schicksals hören."

Jörgs 14-jähriger Sohn Noah wurde mit einem Hirnschaden geboren und erblickte drei Monate zu früh das Licht der Welt. Wegen weiterer Komplikationen weist der Junge laut seines Vaters heute "neurologische Defizite" auf und kämpft mit "starker Epilepsie". "Als er damals drei Monate im Krankenhaus bleiben musste, erlitt er auch noch einen Leistenbruch und es war jeden Tag ein Beten, ob er die verfrühte Geburt überleben wird", enthüllt der Influencer gegenüber Promiflash. Mittlerweile ist Noah aber zu einem Teenager herangewachsen, der ein wahrer Fußballfan ist und eine "tolle Beziehung" zu seinem Vater und dessen neuer Partnerin pflegt.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Jörg und Desiree Hansen im Dezember 2024

Nicole Kubelka / Future Image Desiree und Jörg Hansen, Realitystars

Promiflash Realitystar Jörg Hansen mit seinem Sohn Noah