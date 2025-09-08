Hommage an Britney? Sabrina Carpenter singt im Glitzer-BH

Sabrina Carpenter (26) verzauberte bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York mit einer verblüffenden Hommage an die Pop-Ikone Britney Spears (43). Während ihrer Performance des Songs "Tears" präsentierte die blonde Sängerin ein auffälliges Outfit, das aus einem strassverzierten BH und glitzernden Mikroshorts bestand. Dieses Styling erinnerte stark an Britneys legendäres Bühnenensemble aus dem Jahr 2001, das von Designer Bob Mackie (85) speziell für ihre "Dream Within a Dream"-Tour hergestellt wurde.

Sabrina zeigte sich an diesem Abend in insgesamt vier atemberaubenden Outfits. Auf dem roten Teppich zog sie in einem maßgeschneiderten, fast durchsichtigen roten Valentino-Kleid alle Blicke auf sich. Bei der Dankesrede für ihren Gewinn in der Kategorie Bestes Album für "Short n' Sweet" erschien sie stattdessen in einem schwarzen Korsettkleid mit farbigen Perlen. Insgesamt war die Nacht nicht nur ein musikalischer Erfolg für die Sängerin, die mit acht Nominierungen ins Rennen ging, sondern auch ein Highlight für alle Modebegeisterten.

Britney Spears, die zuletzt 2016 bei den VMAs auftrat, hat eine langjährige Verbindung zu dieser glamourösen Veranstaltung. Ihre Auftritte, darunter das epochale Schlangentanz-Spektakel zu "I'm a Slave 4 U" im Jahr 2001 und der legendäre Kuss mit Madonna (67) 2003, sind unvergessen. In ihrem 2023 erschienenen Memoiren enthüllt die Pop-Prinzessin auch die Schwierigkeiten rund um ihren Auftritt im Jahr 2007, darunter eine Panikattacke, die sie hinter der Bühne erlitt. Währenddessen konnte auch Lady Gaga (39) bei den diesjährigen Awards groß abräumen und stellte erneut ihren Status in der Musikwelt unter Beweis.

Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025

Getty Images Sabrina Carpenter, 2025

Getty Images Britney Spears, September 2001