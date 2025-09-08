Hot oder Flop? Tom Holland überrascht mit blonden Locken

Tom Holland (29) hat seine Fans erneut überrascht, diesmal mit einem unerwarteten Look in einem neuen LEGO-Kurzfilm. Der charismatische Schauspieler, normalerweise mit dunklem Haar bekannt, wechselt in "Never Stop Playing" seine Frisur zu blonden, lockigen Haaren, die ihm als Fußballstar zu einem ganz neuen Aussehen verhelfen. Der Kurzfilm, der am 1. September auf YouTube Premiere feierte, zeigt Tom in einer Reihe unterschiedlicher Rollen – von einem Sci-Fi-Krieger bis hin zu einem grummeligen Geschäftsmann – doch die Verwandlung zum Fußballer mit blonder Mähne stiehlt eindeutig die Show.

Vor wenigen Wochen sorgte Tom auch abseits des LEGO-Kurzfilms für viele Schlagzeilen. Er wurde als potenzieller Kandidat für die berühmte Rolle des James Bond gehandelt. In einem gemeinsamen YouTube-Video mit dem Starkoch Gordon Ramsay (58) wurde der Filmstar direkt auf das 007-Gerücht angesprochen. Tom reagierte mit einem verschmitzten Lächeln und sagte: "Wir halten das jetzt mal noch etwas zurück. Eines Tages sind wir vielleicht so weit." Außerdem betonte er: "Für jeden jungen britischen Schauspieler ist das der Gipfel unserer Branche."

Seit dem Ausstieg von Daniel Craig (57) drehte sich die Gerüchteküche fast wöchentlich weiter. Neben Tom standen auch Stars wie Aaron Taylor-Johnson (35), Henry Cavill (42) und Theo James (40) im Raum. Sogar Namen wie Jacob Elordi (28), Harris Dickinson (29) und zuletzt Callum Turner (35) wurden immer wieder ins Spiel gebracht. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die Vermutung, Sängerin Dua Lipa (30) könnte nicht nur den Titelsong beisteuern, sondern ebenfalls im neuen Bond-Abenteuer mitspielen. Wer letztlich das legendäre Geheimagenten-Kostüm anziehen darf, ist weiterhin völlig offen.

Getty Images Tom Holland, Juli 2025

Getty Images Tom Holland, Januar 2024

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025