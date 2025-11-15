Lady Gaga plant ihre geheime Hochzeit während Tourpause

Lady Gaga (39) und ihr Verlobter Michael Polansky haben Einblicke in ihre Hochzeitspläne gegeben und verraten, dass die Feierlichkeiten schon bald anstehen könnten. Die Sängerin und der Unternehmer, die seit 2020 ein Paar sind, wollen dabei keine große, extravagante Zeremonie, sondern eine intime Feier im Familien- und Freundeskreis. Michael erklärte im Interview mit dem Magazin Rolling Stone: "Wir haben diese Auszeiten [von der Arbeit], und sie sind verlockend. Es ist wie: 'Okay, können wir an dem Wochenende heiraten?' Wir wollen keine wirklich große Hochzeit, aber wir wollen sie genießen." Geplant sei die Hochzeit während oder kurz nach Gagas aktueller Tour, die sie rund um den Globus führt und im April 2026 endet.

Schon jetzt sehen sie sich in vielerlei Hinsicht als Ehepaar, wie Michael betonte. Für das Paar steht jedoch nicht nur die Hochzeit im Fokus, sondern auch der Wunsch nach Familienzuwachs. Lady Gaga gab offen zu, dass das Mutterwerden ihr größter Traum sei. "Das, was ich am meisten will, ist es, Mutter zu sein. Und er wird ein wunderschöner Vater", verriet sie und fügte hinzu, wie sehr sie sich gemeinsam darauf freuen. Michael betonte dabei, dass es für die Sängerin nicht bedeuten müsse, ihr Künstlerdasein einzuschränken, so hello!. "Das Wichtigste ist, dass es einfach wie unsere Familie wirkt, was wir tun. Ihr Künstlerdasein und ihre Kunst sind nicht etwas, das sie von unserem gemeinsamen Leben trennen müsste."

Die Verbindung zwischen den beiden scheint besonders tief zu sein, vor allem weil Michael die echte Stefani, die Frau hinter der weltberühmten Sängerin Lady Gaga, schätzt und liebt. Nachdem sich die beiden 2020 kennengelernt hatten, half er der Musikerin, ihre emotional schwierige Phase zu überwinden. "Er hat mir geholfen zu sehen, dass mein Leben kostbar ist", erklärte die Schauspielerin, die von ihm einen Antrag während einer gemeinsamen Klettertour erhielt. Die beiden wirken miteinander wie beste Freunde, die sich gegenseitig inspirieren und unterstützen. Ihr Engagement für ein glückliches und kreatives Leben, das gleichermaßen bodenständig und leidenschaftlich ist, scheint bei all dem Erfolg der Sängerin ein stabiler Anker zu sein.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky in Venedig, September 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, Februar 2025