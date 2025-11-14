Lady Gagas Schwester Natali gibt ihr Fashion-Week-Debüt

Natali Germanotta (33), die jüngere Schwester von Superstar Lady Gaga (39), steht kurz vor einem Karrierehighlight. Die Designerin wird am 15. November bei der allerersten Las Vegas Fashion Week mit einem besonderen Stück ihrer Arbeit auftreten: einem auffälligen pinken Federmantel, den sie ursprünglich für Lady Gaga entwarf. Die Sängerin trug das fließende Kunstwerk 2021 während ihrer Las Vegas-Show, speziell bei den Songs "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" und "I Can't Give You Anything But Love". Dieser Mantel, bestehend aus sechzig handgenähten Boas, war bis zuletzt sicher aufbewahrt und wird nun zum ersten Mal wieder öffentlich präsentiert.

Natali, die das Kleidungsstück als "superleicht" beschreibt, erzählte dem Magazin People von dem aufwendigen Prozess, die Federn auf ein elastisches Netzgewebe zu nähen. Sie hob hervor, dass der Mantel durch sein dramatisches Aussehen und die einzigartige Beweglichkeit der Federn perfekt zur Showästhetik von Las Vegas passt. "Die Federbewegung auf der Bühne ist fast märchenhaft", so die Designerin. Der Mantel wird nach der Fashion Week eine Woche lang im Kostümgeschäft "On Stage Essentials" ausgestellt, das Natali gemeinsam mit ihrem Ehemann Alex Dolan betreibt, bevor er wieder ins Archiv zurückkehrt.

Für Natali ist die Zusammenarbeit mit ihrer Grammy-prämierten Schwester eine Herzensangelegenheit. Sie hat in der Vergangenheit mehrfach Stücke für Lady Gaga entworfen, darunter ein individuelles Kleid für die Grammy Awards 2022. Dabei schätzt sie besonders die kreative Freiheit und die bedingungslose Unterstützung, die sie bei gemeinsamen Projekten erlebt. Natali schwärmt: "Mit meiner Schwester zu arbeiten, ist wie ein kreativer, völlig offener Raum." Neben ihrer Arbeit für andere Stars plant sie, bald ihre eigene Modemarke "Natali Alexander" zu lancieren und sich damit noch stärker in der Fashion-Welt zu positionieren.

Getty Images Lady Gaga bei den Grammy Awards 2025

Getty Images Lady Gaga und ihre Schwester Natali Germanotta 2011

Instagram / nataligermanottadolan Natali Germanotta, 2025