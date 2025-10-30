Lady Gagas Oma Angelina Calderone mit 94 Jahren gestorben

Lady Gaga (39) trauert um ihre Großmutter Angelina Calderone Germanotta, die am 12. Oktober im Alter von 94 Jahren verstorben ist – darüber berichtet nun TMZ. Angelina, die Mutter von Gagas Vater Joe Germanotta, wäre nur wenige Tage später 95 Jahre alt geworden. Die Beerdigung fand am 17. Oktober in Pompton Plains, New Jersey, statt. Die Sängerin, deren voller Name Stefani Joanne Angelina Germanotta ist, hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Verlust geäußert.

Angelina Germanotta galt als Matriarchin der Familie und hatte eine enge Verbindung zu ihrer berühmten Enkelin, die den Namen Angelina als Teil ihres vollständigen Namens trägt – eine bewusste Ehre an die Familientradition und ihre italienischen Wurzeln. Bekannt wurde Angelina auch für ihre einfühlsamen Worte im Jahr 2021, nachdem Lady Gagas zwei Hunde entführt und ihr Hundesitter schwer verletzt worden war. Damals hatte sie gegenüber der New York Daily News erklärt: "Es ist eine grausame Welt, in der wir leben. Ich bete, dass der junge Mann sich erholt und die Hunde sicher zurückkehren."

In einem Interview vor etwa einem Monat hatte Lady Gaga noch von ihrer engen Verbindung zu ihren italienischen Wurzeln erzählt und geschildert, wie sehr das gemeinsame Kochen mit der Familie für sie bedeutet. "Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es vor allem am Sonntag italienisch zu kochen: Spaghetti, Fleischbällchen, Würstchen, Prosciutto, Mozzarella, Tiramisu", sagte die Musikerin damals dem Magazin Wmag. Für sie war das Kochen ein wichtiger Ausdruck ihrer Kultur – ein Ritual, das sie regelmäßig mit ihren Liebsten pflegte.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Getty Images Lady Gaga bei den Grammy Awards 2025