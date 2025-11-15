Lady Gaga erlitt nach "A Star Is Born" einen Zusammenbruch

Lady Gaga (39) hat nun offen über die schwierige Zeit gesprochen, die sie während der Dreharbeiten zu "A Star Is Born" durchlebte. In einem Interview mit dem Rolling Stone verriet die Sängerin und Schauspielerin jetzt, dass sie damals unter dem Einfluss von "Lithium" stand – einem Medikament, das häufig bei bipolaren Störungen eingesetzt wird. Nach Abschluss der Dreharbeiten zu dem Film, der 2018 große Erfolge feierte, erlitt Lady Gaga während ihrer "Joanne"-Tour dann einen psychischen Zusammenbruch. "Es gab einen Tag, an dem meine Schwester zu mir sagte: 'Ich erkenne meine Schwester nicht mehr', und daraufhin habe ich die Tour abgesagt", verriet sie laut Page Six.

Während ihrer anschließenden Rehabilitation lernte die Musikerin 2019 ihren heutigen Partner, den Unternehmer Michael Polansky, kennen. Lady Gaga spricht davon, dass Michael großen Einfluss auf ihre Genesung und ihren Blick auf sich selbst hatte. Er verriet damals laut Page Six: "Was mir immer auffiel, war, wie machtlos sie sich fühlte – nicht Herr über ihr eigenes Leben." Die Beziehung zu ihm habe ihr geholfen, wieder zu sich selbst zu finden und eine neue Bedeutung im Leben zu entdecken. "Ich bin wirklich froh, am Leben zu sein", gestand sie gegenüber Rolling Stone. "Ich weiß, das klingt vielleicht dramatisch, aber wir wissen ja, wie so etwas ausgehen kann."

Heute beschreibt sich die Sängerin als "gesunden und vollständigen Menschen". Ihre Erfahrungen mit psychischen Problemen haben sie nicht nur stärker gemacht, sondern auch ihr Verhältnis zu ihrer Kunst verändert. Dank Michael und ihrer persönlichen Entwicklung blickt sie optimistisch in die Zukunft und kann sich mittlerweile sogar eine eigene Familie vorstellen. "Seine Liebe hat mein Leben verändert", sagte sie über ihren Verlobten, den sie bereits zuvor als Liebe ihres Lebens bezeichnete. Die beiden sind seit April 2024 verlobt, sprechen laut Daily Mail bereits über eine eher kleine Hochzeit und schmieden gemeinsame Zukunftspläne.

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere in London

Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025