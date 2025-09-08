Neue Beziehung: Lola Weippert offenbart ihre Gefühlswelt

Schon vor einigen Monaten lüftete Lola Weippert (29) das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus: Die Moderatorin ist wieder glücklich vergeben. Ihre Beziehung hält sie weitestgehend privat, in einem aktuellen Instagram-Beitrag teilt sie nun aber ein paar Einblicke in ihre Gefühlswelt. In einem ausführlichen Text richtet sie emotionale Gedanken an ihre Fans. "Nach langer Zeit wieder in einer Beziehung zu sein, ist für mich ein großer Schritt raus aus meiner Komfortzone", gesteht sie darin und fährt fort: "Als frischer Single musste ich mir meine emotionale Unabhängigkeit erst wieder zurückerobern und jetzt als Vergebene habe ich manchmal das Gefühl, sie wieder aus der Hand zu geben."

In ihrer vergangenen Beziehung hatte die Beauty schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr Ex-Partner war ihr nicht treu, was Spuren bei Lola hinterlassen hat. Jedoch wisse die TV-Bekanntheit, dass "die Liebe nur wachsen kann", wenn sie sich öffnet. "Trotz meiner Vergangenheit neu zu vertrauen, ohne die Vergangenheit auf die Gegenwart zu projizieren. Nähe zuzulassen, ohne mich selbst zu verlieren. Vertrauen zuzulassen und Angst loszulassen", erklärt sie, worauf nun ihr Fokus liegt. Zu diesen Worten teilt sie ein süßes Video von sich und ihrem neuen Partner, auf dem das Gesicht ihres Freundes aber nicht zu sehen ist.

Die große Neuigkeit, dass sie in festen Händen ist, teilte die 29-Jährige im vergangenen Mai über Social Media. In einem Instagram-Video plauderte sie aus: "Ich habe euch was verschwiegen, aber ich habe geplappert im Podcast und deswegen mache ich es jetzt einfach offiziell: Ich bin in einer Beziehung." Mit wem sie ihr Liebesglück teilt und wann genau die Beziehung begann, verriet die Temptation Island-Bekanntheit nicht. Dafür ließ sie aber durchblicken, wie glücklich und bestärkt sie sich in ihrer neuen "gesunden, toleranten und respektvollen" Partnerschaft fühlt.

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert und ihr neuer Partner, September 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025