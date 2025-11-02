Auf Weltreise: Lola Weippert träumt von Häuschen auf Ibiza

Lola Weippert (29) scheint auf ihrer Weltreise ein neues Lieblingsziel entdeckt zu haben. Die Moderatorin, die am 1. Oktober ihre Reise um die Welt antrat, befindet sich aktuell auf Ibiza und scheint dort besonders von Es Vedrà begeistert zu sein. "Dieser Ort gibt mir so viel Ruhe und Kraft", schwärmt sie auf Instagram über den imposanten Felsen, der als einer der mystischsten Orte im Mittelmeer bekannt ist. Ob sie die Reise allein unternimmt oder in Begleitung – möglicherweise von ihrem neuen Freund –, hat sie bislang nicht verraten. Fest steht jedoch: Die Naturverbundenheit und Stille des Ortes haben sie tief beeindruckt.

Die 29-Jährige genießt in Es Vedrà kleine Yoga-Einheiten und die kraftvolle Energie, die dieser Ort ausstrahlen soll. "Ich wünschte, dass ich das jeden Tag erleben könnte", schreibt sie weiter in einem Post. Offenbar träumt Lola davon, diesen Sehnsuchtsort zu ihrem Zuhause zu machen: Ein Häuschen dort, vielleicht sogar ein Fischerhaus, steht auf ihrer Wunschliste. In ihrem humorvollen Stil ergänzt sie, dass sie dafür nicht einmal einen Wasseranschluss brauche. Wohin sie die nächsten Stationen ihrer Reise führen werden, hat sie noch nicht verraten, doch Ibiza bleibt ihr offensichtlich schon jetzt in besonderer Erinnerung.

Vor rund drei Wochen sorgte Oliver Pocher (47) mit spitzen Kommentaren gegen Lola für Aufsehen. Der Comedian störte sich an der Art, wie die Influencerin ihre Offenheit über ADHS und Endometriose mit ihren Fotos und ihrem Lebensstil verbindet. "Jede Botschaft über 'F*ckability' zu verkaufen, hat nichts mit ADHS zu tun, sondern eher mit Selbstdarstellungsdrang", ätzte Oliver damals in seiner Instagram-Story. Auch Lolas Weltreise und die damit verknüpften Posts nahmen kein gutes Ende bei ihm: "Schön, dass die Weltreise durch Frankreich kurz beendet ist und dann bald wieder weitergeht, mit immer neuen dramatischen Geschichten."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert posiert auf Instagram im Bikini

IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025