"Prominent getrennt": Wer die meisten Follower gewann

Die jüngste Staffel der Realityshow Prominent getrennt ist beendet und die Teilnehmer können sich nicht nur über neue Bekanntschaften, sondern auch über einen enormen Followerzuwachs freuen. Laut einer Analyse der Instagram-Seite Trashologinnen ist der große Gewinner der diesjährigen Staffel Jannik Kontalis (29), der 96.000 neue Follower auf Instagram verzeichnen konnte. Auf Platz zwei folgt Giuliano Lorenzo Hediger mit einem Zuwachs von 60.000 Followern, dicht gefolgt von Ariel, die 55.000 neue Anhänger sammeln konnte. Yeliz Koc (31) und Laura Peuker (25) komplettieren die Top fünf mit je 53.000 und 52.000 Followern mehr.

In diesem Jahr waren es nicht die Kandidaten mit den meisten Dramen und der größten Bildschirmpräsenz, die den größten Fanzuwachs hatten. Vielmehr waren es besondere Momente abseits der Kameras. Die Trashologinnen tauften dies den "Bill-Kaulitz-Effekt" und bemerkten, dass insbesondere bei Jannik und Giuliano die Aktivitäten außerhalb der Show für den entscheidenden Schub sorgten. Während es in der ersten Staffelhälfte noch Laura und Jonny (32) waren, die mit ihrem Fremdgeh-Drama im Fokus standen, sah es in der zweiten Staffelhälfte schon ganz anders aus.

Der genannte "Bill-Kaulitz-Effekt" verdankt seinen Namen Bill Kaulitz (36), dem Sänger der Band Tokio Hotel, der für seine Poolpartys in Los Angeles bekannt ist. Bei einer solchen Veranstaltung waren auch Jannik und Giuliano dabei. Die Teilnahme an der Party und die daraus resultierenden Interaktionen scheinen ein wichtiger Faktor für den Anstieg ihrer Follower-Zahlen gewesen zu sein. Diese Ereignisse verdeutlichen einmal mehr, welchen Einfluss Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf die Popularität von Realitystars ausüben können.

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"