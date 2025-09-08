Rotes Gesicht: Umut Tekin erklärt den wahren Grund

Bei der aktuellen Staffel von Love Island VIP steht der Realitystar Umut Tekin (28) im Mittelpunkt hitziger Online-Diskussionen. Ein kürzlich veröffentlichter Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Show zeigt eine Szene, in der Umut mit der Mitkandidatin Jennifer Iglesias (26) diskutiert. In den Kommentaren geht es jedoch vor allem um das gerötete Gesicht des Stars. Viele User unterstellen ihm, stark alkoholisiert zu sein. "Dieses krampfhafte Getue, souverän zu wirken und sich adäquat auszudrücken, dabei wirkt er einfach nur wie mein besoffener, polnischer Onkel auf einer Weihnachtsfeier" oder "Warum ist Umut eigentlich immer so knallrot im Gesicht, dachte erst, mit meiner Belichtung vom Fernseher stimmt was nicht" lauten nur zwei der hämischen Kommentare. Umut äußerte sich nun in seiner Story und wehrte sich entschieden gegen diese Vorwürfe.

Umut erklärte, dass die Kommentare "bodenlos" seien und er keinesfalls betrunken gewesen sei. Seiner Aussage nach hat das rote Gesicht nichts mit Alkohol zu tun. Es handele sich um eine Krankheit, bei der er selbst noch nicht genau wisse, was die Ursache sei. "Es kommt einfach auch so, ich kann nichts dagegen machen. Vielleicht von irgendwelchen Lebensmitteln? Ich weiß es nicht", erklärte er und wies darauf hin, dass er dies ärztlich abklären lassen möchte. Umut versicherte, dass es in der Show nicht möglich sei, "sich dumm und dämlich zu saufen", und forderte mehr Respekt in den Kommentaren.

Abseits der Diskussionen um sein Aussehen rückte Umut auch wegen seiner Aussagen im Clip in den Mittelpunkt. Jennifer hakte wegen Umuts Beziehungsstatus nach und sprach die turbulente Vergangenheit mit Emma Fernlund (24) an. Dabei wollte sie wissen, ob er wirklich bereit für eine neue Liebe ist und konfrontierte ihn mit Gerüchten über eine angeblich frische Trennung. Umut stellte jedoch klar, dass das Liebes-Aus schon länger zurückliegt.

IMAGO / Gartner Umut Tekin bei der "Love Island VIP"-Premiere 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin, 2024

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025