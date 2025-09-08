Strahlende Siegerin: Ariana Grande glänzt bei den VMAs 2025

Ariana Grande (32) strahlte nun am 7. September bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York, als sie vier der begehrten Moon Person Awards gewann. Die Sängerin beeindruckte die Fans nicht nur musikalisch, sondern auch modisch mit vier aufsehenerregenden Outfits: ein schwarz-weißes, gepunktetes Fendi-Kleid auf dem roten Teppich, eine funkelnde schwarze Paillettenrobe, ein schwarz-weißes Ballkleid und ein weißes, tutu-inspiriertes Minikleid für ihren "Video of the Year"-Auftritt zum Abschluss. Jeder Look zeigte eine andere Seite ihrer Stilvielfalt und setzte modische Akzente. Dazu kombinierte sie laut People Magazine passende Accessoires und ihre charakteristische hohe Zopf-Frisur.

Begleitet wurde die "7 rings"-Sängerin von ihrem Vater, Edward Butera, was für viele ein besonderes Highlight des Abends war. Laut Just Jared hatte Ariana zudem spannende Neuigkeiten im Gepäck: Ihre "Eternal Sunshine" Tour, die ab Juni nächsten Jahres in Nordamerika startet und unter anderem Konzerte in Oakland, Kalifornien, und London umfasst, wurde offiziell angekündigt. Die Tour markiert einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere, nachdem Ariana sich in den letzten Jahren verstärkt auf ihre Filmprojekte konzentriert hatte.

Nach einer längeren Pause kehrte Ariana auf den glamourösen roten Teppich der VMAs zurück. Das letzte Mal war sie 2018 zusammen mit ihrem damaligen Verlobten Pete Davidson (31) erschienen. Neben ihren musikalischen Erfolgen war die Künstlerin aber auch aus einem emotionalen Grund in aller Munde: Sie ehrte ihren Ex Mac Miller (†26) zum siebten Jahrestag seines plötzlichen Todes. Vor den VMAs postete sie ein süßes Instagram-Story-Foto ihres Hundes mit dem Hund ihres verstorbenen Ex, den sie nach seinem Tod 2018 laut OK! übernommen hatte. Diese Geste berührte viele Fans und zeigt, dass Ariana nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch für ihre einfühlsame Art geschätzt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Law Roach, Hale, Frankie, Joan und Ariana Grande, Edward Butera und Christian Breslau bei den VMAs