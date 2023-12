Haben sich Prinzessin Diana und Dodi etwa gar nicht geliebt?

War es gar nicht so, wie alle glauben? In wenigen Tagen werden die finalen Folgen von The Crown auf dem Streamingdienst Netflix abrufbar sein. In dem Drama können die Zuschauer nicht bloß das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) auf den Bildschirmen verfolgen, sondern auch die tragische Liebesgeschichte von Prinzessin Diana (✝36) und Dodi Al-Fayed (✝42). "The Crown"-Darsteller Mohammed Kamel glaubt aber, dass Diana und Dodi nie wirklich ineinander verliebt waren!

"Ich glaube nicht, dass sie den jeweils anderen wirklich geliebt haben oder kurz davor waren, zu heiraten", plaudert der Schauspieler, der in der Serie Dodis Onkel spielt, gegenüber Mirror aus. Genau so wenig schenkt er den Gerüchten, dass Diana schwanger gewesen sei, Glauben. "Ich glaube eher, dass die beiden einen spaßigen Sommer zusammen verbracht haben, um sich in einer schwierigen Zeit Trost zu spenden", führt Mohammed weiter aus.

Ab dem 14. Dezember wird die umstrittene Serie ein Ende finden. In den finalen Folgen soll auch der tragische Tod der Prinzessin der Herzen eine Rolle spielen – davon soll ihr Sohn Prinz William (41) gar nicht begeistert sein. Ein enger Freund des Thronfolgers plauderte gegenüber Daily Beast aus, wie verletzend das für ihn sei, "dass seine Mutter immer wieder auf diese geschmacklose Weise ausgebeutet wird".

Getty Images Gedenkstätte für Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed

Daniel Escale/Netflix Dodi und Diana in "The Crown"

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

