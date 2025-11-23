Fans verärgert: Neue Lady Di-Wachsfigur ähnelt ihr nicht

Die neue Wachsfigur von Prinzessin Diana (†36) im Pariser Wachsfigurenkabinett Musée Grévin sorgt für hitzige Diskussionen und viel Spott im Internet. Sie zeigt die verstorbene "Prinzessin der Herzen" in ihrem berühmten "Rachekleid" – einem schwarzen, trägerlosen Cocktailkleid, das Diana 1994 nach dem Geständnis von König Charles' (77) Untreue trug. Doch statt Bewunderung erntet die Figur, besonders auf Plattformen wie Reddit, Kritik. Viele Nutzer finden, dass die Gesichtszüge eher an Camilla erinnern, andere vergleichen sie mit Glenn Close (78) oder sogar David Bowie (†69). Ungewöhnlich groß geratene Proportionen im Brustbereich und die Haltung ihrer rechten Hand tun ihr Übriges dazu.

Das Museum betonte, dass das Kleid ein Symbol von Dianas neuem Selbstbewusstsein und Femininität war, doch die Umsetzung der Wachsfigur scheint das Andenken der Prinzessin für viele Fans nicht angemessen zu repräsentieren. Auch das Collier, das Diana damals trug, wurde detailgetreu nachgebildet, doch diese Bemühungen gehen angesichts der spöttischen Kommentare fast unter. "Warum lächelt sie und runzelt gleichzeitig die Stirn?", fragte sich ein Nutzer ironisch, während ein anderer meinte, der Körper der Figur erinnere eher an Samantha Fox (59) als an Diana.

Paris hat eine besondere Bedeutung in der Erinnerung an Diana, da die Prinzessin hier im Jahr 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Der Vorfall erschütterte weltweit Millionen. Es war der Moment, in dem Diana, die sich nach ihrer Scheidung von Charles für viele humanitäre Zwecke einsetzte, endgültig zur Ikone wurde. Nach ihrem Tod blieb sie als "Prinzessin der Herzen" unvergessen und wird bis heute von ihren Fans verehrt, was den emotionalen Druck auf eine solche Nachbildung im Musée Grévin sicherlich erhöht. Das Andenken an sie bleibt ein sensibles Thema, besonders an einem Ort, der eng mit ihren letzten Stunden verbunden ist.

Getty Images Wachsfigur von Prinzessin Diana im "Revenge Dress" bei der Enthüllung im Musée Grévin in Paris

