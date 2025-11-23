Lady Dianas Stylist Paul Costelloe mit 80 Jahren verstorben

Traurige Nachricht aus London: Paul Costelloe ist tot. Die Familie bestätigte am Samstag laut BBC in einem Statement, dass der einstige persönliche Stylist von Prinzessin Diana (†36) nach kurzer Krankheit in der britischen Hauptstadt im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Der irische Modemacher prägte von 1983 bis 1997 den Look der beliebten Royal und war über Jahrzehnte eine feste Größe bei der London Fashion Week. Mit seinen eleganten Entwürfen für Damenmode erarbeitete er sich in der Branche einen Namen, während die enge Zusammenarbeit mit Diana ihn auch einem breiten Publikum bekannt machte. Modefans, Weggefährten und Bewunderer seiner Arbeit trauern um eine Ikone der irischen Mode.

Seine Karriere begann weit entfernt vom Blitzlicht: Paul wurde 1945 in Dublin geboren und sammelte zunächst Erfahrungen in Pariser Modehäusern, bevor er beruflich nach Mailand ging und für Marks and Spencer arbeitete. Später wurde die London Fashion Week zu seiner wiederkehrenden Bühne, auf der er über mehr als 40 Jahre Kollektionen zeigte. Mit Diana verband ihn eine Zusammenarbeit, die den Zeitgeist prägte und der Prinzessin den Weg zur Stil-Ikone ebnete. Auch jenseits des Königshauses schätzte die Branche seine handwerkliche Präzision und feminine Silhouette, die sich von Saison zu Saison weiterentwickelte, ohne ihre Handschrift zu verlieren.

Abseits der Laufstege war Paul vor allem Familienmensch. Der Vater von sieben Kindern sprach 2024 im Gespräch mit der Vogue über Pläne für die Zeit nach dem Rückzug aus dem Modebetrieb: Er wollte mit dem Auto durch Frankreich reisen und malen. Die Sehnsucht nach Zeichnen und Malerei begleitete ihn viele Jahre, ebenso wie die Freude am Unterwegssein. Wer mit ihm arbeitete, kannte die ruhige Art, mit der er Anproben führte, und die Aufmerksamkeit, die er seinen Kundinnen schenkte. Zu Diana hielt der Designer in Interviews stets respektvolle Distanz und betonte vor allem ihre natürliche Ausstrahlung. Diese persönliche Note blieb ein Leitfaden seines Schaffens – im Atelier ebenso wie im Umgang mit den Menschen, für die er Mode machte.

Getty Images Paul Costelloe, Designer

Getty Images Wachsfigur von Prinzessin Diana im "Revenge Dress" bei der Enthüllung im Musée Grévin in Paris

