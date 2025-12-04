Bei Staatsempfang: Prinzessin Kate trägt Dianas Ohrringe

Glanzvoller Start in London: Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben am Mittwochmorgen am Flughafen Heathrow den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Frau Elke Büdenbender (63) in Empfang genommen – und alle Blicke lagen dabei auf Kate. Die Prinzessin von Wales erschien in einem leuchtend blauen Mantel von Alexander McQueen (†40), kombiniert mit einem dunkelblauen Burberry-Kleid, dazu farblich abgestimmte Wildlederstiefel und ein eleganter Hut der Designerin Juliette Botterill. Besonders ins Auge fielen jedoch die funkelnden Schmuckstücke: Saphir-Diamant-Ohrringe aus Dianas (†36) Nachlass und eine Brosche mit den Federn des Prince of Wales am Revers, berichtet Vogue. Im Anschluss begleitete das Paar die Gäste nach Windsor, wo am Abend das große Staatsbankett auf Schloss Windsor geplant ist.

Nach der Ankunft wurde das Präsidentenpaar in Windsor offiziell begrüßt: König Charles (77) und Königin Camilla (78) empfingen den Politiker und seine Frau auf einem offenen Podest in der Stadtmitte, bevor es in einer Kutsche durch die jubelnden Straßen hinauf zum Schloss ging. Im Innenhof folgte eine feierliche Zeremonie, an der Charles, Camilla, William und Kate teilnahmen. Höhepunkt des Tages ist das Staatsbankett in der traditionsreichen St George’s Hall, mit dem das Vereinigte Königreich den Beginn des dreitägigen Besuchs würdigt. Für Kate setzt sich die dichte Agenda fort: Am Freitag steht ihr Benefiz-Weihnachtskonzert Together At Christmas in der Westminster Abbey an, bei dem sie Gäste aus dem ganzen Land zusammenbringt und den Gemeinschaftssinn in den Mittelpunkt stellt. Die stilvolle Klammer des Tages blieb jedoch ihr Look – ein klarer, royaler Auftritt, der Etikette und Modepräzision vereint.

Schon bei der Trooping-the-Colour-Zeremonie vor sechs Monaten hatte Kate mit ihrem modischen Gespür begeistert. Damals erschien die Prinzessin von Wales in einem türkisfarbenen Ensemble von Catherine Walker. Ihre Wahl erinnerte viele Royal-Fans an das ikonische Outfit, das Prinzessin Diana 1992 trug. In Begleitung ihrer drei Kinder fuhr Kate in einer Kutsche durch die jubelnden Menschen und beobachtete als Ehrenoberst der Irish Guards von einem Ehrenplatz aus die prachtvolle Militärparade. "Kates Stil ist eine moderne Hommage an Diana", schwärmte ein Beobachter laut Mirror.

Getty Images Prinzessin Kate spricht mit Elke Büdenbender bei der Ankunft am Flughafen Heathrow

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025

Getty Images Prinzessin Kate beim Trooping The Colour 2025 in London