Yeliz Koc teilt Familienbild mit Jimi Blue und Tochter Snow

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigen sich ein weiteres Mal vereint: Die beiden Realitystars schmusen nun in einem neuen Foto zusammen mit ihrer Tochter Snow Elanie (3). Den Schnappschuss teilte Yeliz in ihrer Instagram-Story. Sie und ihr Ex scheinen inzwischen also eher auf Kuschelkurs zu sein – zudem verbringt der Schauspieler auch wieder viel Zeit mit seinem Kind. Bereits in den vergangenen Wochen wirkte es so, als ob Jimi und Yeliz sich besser verstünden. Vor allem der "Die Wilden Kerle"-Star schwärmte von der Beziehung zu seiner Ex und ihrem Nachwuchs.

In der Vergangenheit bestimmten immer wieder Konflikte das Verhältnis von Yeliz und Jimi. Doch erst vor wenigen Tagen stellten sie unter Beweis, dass dies fürs Erste Geschichte ist – so besuchten sie sogar eine Hochzeit zusammen. "Heute wird geheiratet. Übrigens: Es ist nicht unsere [Hochzeit]", erklärte Yeliz auf Instagram zu einem Schnappschuss, der sie in einem grünen Kleid und Jimi im feinen Smoking zeigt. Dass die beiden sich endlich wieder besser verstehen, stimmt sicherlich nicht nur ihre Tochter, sondern auch die Fans mehr als glücklich.

Die vergangenen Monate waren für Jimi ziemlich turbulent. So befand er sich im Juli für kurze Zeit in Untersuchungshaft wegen einer unbezahlten Hotelrechnung. Den fünfstelligen Betrag beglich schließlich Yeliz für ihn – was Jimi ungemein schätzte. "Der größte Dank aber geht an Yeliz, die, als mir schon die Hände gebunden waren und ohne dass ich danach gefragt habe, ohne mit der Wimper zu zucken, Hilfe angeboten hat, um den offenen Restbetrag sofort zu überweisen", erklärte der 33-Jährige dankbar auf Social Media.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc