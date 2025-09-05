"Heute wird geheiratet": Yeliz Koc teilt Foto mit Jimi Blue

Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc (31) hat auf Instagram ein Foto geteilt, das sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigt. Auf dem Schnappschuss sind die beiden schick herausgeputzt: Jimi Blue trägt einen glänzenden beigefarbenen Anzug, während Yeliz in einem eleganten, bodenlangen grünen Kleid strahlt. Doch bevor die Fans spekulieren können, ob das Ex-Paar wieder zusammengefunden hat, stellt Yeliz in der Bildunterschrift mit einem Augenzwinkern klar: "Heute wird geheiratet. Übrigens: Es ist nicht unsere [Hochzeit]."

Das harmonische Bild der beiden erfreut die Fans, die sich begeistert über die positive Entwicklung zwischen Yeliz und Jimi Blue äußern. Kommentare wie "Liebe es, wie ihr beiden euch endlich so gut versteht, du bist eine hammerstarke Frau mit einem riesigen Herzen" oder "Ich liebe es, euch zusammen zu sehen!", lauten nur zwei der unzähligen positiven Stimmen. Auch Jimi ließ es sich nicht nehmen und kommentiert den Post scherzhaft: "Muddi und Vaddi auf Erkundungstour".

Während die beiden nun öffentlich eine freundschaftliche Verbindung pflegen, arbeitet Jimi Blue weiterhin aktiv daran, das Verhältnis zu seiner gemeinsamen Tochter Snow zu stärken. Lange Zeit hatte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) nämlich keinen Kontakt zu der Dreijährigen. Mittlerweile weiß Snow aber sogar, dass der Realitystar ihr Vater ist.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie