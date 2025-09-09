Blake Lively fordert Millionen von Co-Star Justin Baldoni

Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) befinden sich weiterhin im Rechtsstreit – und ein Ende ist nicht absehbar. Wie Variety berichtet, reichte die Schauspielerin kürzlich einen Antrag ein, um eine Entschädigung von ihrem ehemaligen Co-Star zu verlangen. Hintergrund seien die "lächerlichen" Anschuldigungen, die er in seiner Verleumdungsklage gegen sie erhoben hatte – eine Klage, die vom Gericht abgewiesen wurde. In den Unterlagen heißt es, dass "Ms. Lively schätzt, dass sie eine mehrere Millionen Dollar umfassende Entschädigung anstrebt, um ihre Anwaltskosten und Ausgaben für die Verteidigung gegen die Klage der Wayfarer-Parteien zu decken."

In den Unterlagen wird betont, dass Blake die "überlegene Beklagte" sei und daher Anspruch auf eine Entschädigung habe. Sie plant, Beweise vorzulegen, um die Höhe des Schadensersatzes festzulegen, und drängt darauf, dass die Summe rasch bestimmt wird – noch bevor ihr eigener Prozess gegen Justin im kommenden Jahr beginnt. "Ms. Lively darf nicht verzögert werden oder verpflichtet sein, in ihrer eigenen Klage über die Ansprüche zu gewinnen, um Entschädigungen zu erhalten, auf die sie nach Abschnitt 47.1 heute Anspruch hat", heißt es. Außerdem solle verhindert werden, dass Justin und seine Partner weitere rachsüchtige Klagen einreichen, da ihre bisherigen Ansprüche bereits abgewiesen wurden.

Neben der Klage und dem jüngsten Antrag des Gossip Girl-Stars sieht sich Justin mit einem weiteren Vorwurf konfrontiert: Isabela Ferrer, die ebenfalls im Film It Ends With Us mitwirkte, behauptet, er habe sie im Zuge des Rechtsstreits mit Lively belästigt. Laut Unterlagen, die Page Six vorliegen, weist der Regisseur diese Anschuldigungen jedoch entschieden zurück. Seine Anwälte erklärten, der Schauspielerin sei lediglich eine Vorladung zugestellt worden, um "Dokumente zu erhalten, die sie entweder nicht vorgelegt hat oder die von Livelys Team nicht angefordert wurden." Sein Team habe sie zweimal kontaktiert, doch sie habe die Versuche "ignoriert".

Anzeige Anzeige

IMAGO / WENN, IMAGO / Future Image Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Isabela Ferrer, August 2024