Weitere Person äußert schwere Vorwürfe gegen Justin Baldoni

Blake Livelys (38) Prozess gegen Justin Baldoni (41) nimmt eine neue Wendung. Neben der Schauspielerin hat sich nun eine weitere Person zu Wort gemeldet, die ähnliche Vorwürfe gegen den Jane the Virgin-Star erhebt. Diese nicht namentlich genannte Person berichtet von wiederholten, negativen Interaktionen mit Justin und seinem Umfeld, darunter auch verbale Übergriffe. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, betrafen diese Vorfälle ein anderes Projekt und führten dazu, dass Justin während eines Großteils der Produktion von den Dreharbeiten ausgeschlossen wurde. Es wurde außerdem verlangt, dass er sich aus sämtlichen PR- und Marketing-Maßnahmen des Projekts heraushält.

Blake, die den Regisseur wegen Belästigung verklagt hat, bereitet sich darauf vor, am 9. März vor einem Bundesgericht in New York ihre Anschuldigungen zu bekräftigen. Die neuen Enthüllungen könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen, da die anonyme Geschädigte wahrscheinlich als Zeugin im Verfahren aussagen wird. Dies bestätigte eine Quelle gegenüber dem Nachrichtenportal. Falls der Frau von Ryan Reynolds (48) in diesem Prozess recht gegeben wird, könnten Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe auf Justin zukommen.

Blakes Vorwürfe stammen aus ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Film It Ends With Us. Mitte August erhob eine weitere Darstellerin des Dramas Anschuldigungen gegen den 41-Jährigen. Isabela Ferrer erklärte laut E! News, Justin habe sich ihr und anderen Mitarbeitern gegenüber "unangemessen" verhalten. Als sie deshalb ihre Anwaltskosten, wie vertraglich vereinbart, von der Produktionsfirma erstattet bekommen wollte, sei er ausfallend geworden. "Von diesem Zeitpunkt an hat Baldoni versucht, Frau Ferrer zu manipulieren, zu bedrohen, zu kontrollieren und sich ihr gegenüber anderweitig unangemessen zu verhalten", hieß es in den Gerichtsdokumenten.

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

Getty Images Blake Lively, April 2025

