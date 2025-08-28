Blake Lively schweigt eisern zur Verlobung von Taylor Swift

Taylor Swift (35) hat am Dienstag ihre Verlobung mit Travis Kelce (35) bekanntgegeben und erhielt daraufhin zahlreiche Glückwünsche aus ihrem prominenten Freundeskreis. Supermodels wie Gigi Hadid (30) und Cara Delevingne (33) reagierten begeistert auf die Neuigkeiten und feierten die Sängerin öffentlich. Selbst Karlie Kloss (33), deren Freundschaft zu Taylor in der Vergangenheit ins Wanken geraten war, zeigte ihre Unterstützung, indem sie den Verlobungspost auf Instagram mit einem Like bedachte. Doch eine Person blieb auffällig still: Blake Lively (38), jahrelang eine enge Vertraute der Sängerin und Patentante von deren Töchtern, reagierte nicht öffentlich auf die frohe Nachricht.

Die einst innige Freundschaft der beiden Stars geriet in diesem Jahr ins Wanken, da Blake in einen erbitterten Rechtsstreit mit Schauspieler Justin Baldoni (41) verwickelt ist und Taylor unfreiwillig in die Auseinandersetzung hineingezogen wurde. Laut Insidern, die sich gegenüber Daily Mail äußerten, bemühte sich Blake wiederholt um Kontakt zu Taylor, doch ihre Versuche blieben unbeantwortet. Ein Insider enthüllte, dass der Gossip Girl-Star nach diesen gescheiterten Annäherungen nun endgültig aufgegeben hat: "Es hat keinen Sinn mehr. Blake hat andere Dinge, um die sie sich kümmern muss." Gerüchten zufolge wird Blake weder mit Taylor über die Hochzeit sprechen noch an der Zeremonie teilnehmen.

Zu der Verlobung meldete sich sogar ein ehemaliger Erzfeind der Sängerin ganz versöhnlich. Wie Deadline berichtete, äußerte sich Donald Trump (79) während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus zu Taylor und Travis' Liebesglück. "Ich wünsche ihnen viel Glück", betonte der 47. Präsident der Vereinigten Staaten und ergänzte: "Ich denke, er ist ein großartiger Spieler und ein toller Typ, und ich glaube, dass sie eine fantastische Person ist." Die netten Worte des Republikaners überraschen. Schließlich schimpfte er in den vergangenen Jahren immer wieder über die Sängerin und erklärte sogar einst: "Ich hasse Taylor Swift."

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Anzeige Anzeige

ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025