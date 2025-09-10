Ryan Reynolds hat sich wegen Blake-Justin-Klage verändert

Ryan Reynolds (48) sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem er auf dem roten Teppich des Toronto International Film Festivals ungewohnt gereizt und ungeduldig auftrat. Während er die von ihm produzierte Dokumentation "John Candy: I Like Me" vorstellte, überraschte er Fans und Anwesende mit scharfen Kommentaren, wie OK! Magazine berichtet. Unter anderem wies er einen jungen Kinderreporter ungeduldig zurecht, als dieser ihn höflich begrüßte. "Nett, dich kennenzulernen. Lass uns die Fragen einfach überspringen", entgegnete der Schauspieler genervt und erntete prompt Kritik in den sozialen Medien.

Der mögliche Grund für den Stimmungsumschwung des sonst so humorvollen Schauspielers liegt für Insider in einem andauernden Rechtsstreit. Seine Frau Blake Lively (38) hatte Ende 2024 eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen ihren It Ends With Us-Kollegen und Regisseur Justin Baldoni (41) eingereicht. Ein Nahestehender des Paares verriet dem Magazin, dass diese Situation Ryan schwer belaste: "Er ist wütend und frustriert. Das hat ihn verändert. Er ist wütend auf Baldoni, wütend auf die Presse, und das wirkt sich auf alles aus, was er tut." Die Aufmerksamkeit der Presse und die Konflikte scheinen ihre Spuren zu hinterlassen, und weitere Quellen bestätigen, dass Ryan sich seit Beginn des Prozesses weniger zugänglich und defensiver zeigt – sowohl öffentlich als auch privat.

Dieser Wandel ist für Fans, die Ryan als charmanten und spaßigen Familienvater kennen, ein großer Schock. Der Schauspieler, der durch seine witzigen Tweets und liebevollen Anekdoten über seine vier Kinder mit Blake Sympathiepunkte sammelte, scheint aktuell von den Belastungen schwer gezeichnet zu sein. Doch auch Blake kennt den Trubel der Medien nur zu gut und unterstützt ihren Mann in dieser schwierigen Zeit. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, gilt noch immer als eines der Traumpaare Hollywoods – und Fans hoffen, dass Ryan bald wieder zu seinem alten Strahlen zurückfindet.

Getty Images Ryan Reynolds im Januar 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler