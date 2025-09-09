Die 25.000 Euro Extra-Prämie geht im Sommerhaus in Rauch auf

Das Sommerhaus der Stars bringt in diesem Jahr nicht nur die Möglichkeit, 50.000 Euro Preisgeld zu gewinnen, sondern auch eine spezielle Herausforderung mit sich: 25.000 Euro obendrauf, aber nur, wenn niemand raucht. Doch diese Chance verpufft buchstäblich bereits am ersten Abend. Dennis Lodi, Marvin Kleinen und Michael Klotz, drei der diesjährigen Reality-Sternchen, entscheiden sich dennoch, gemeinsam zu rauchen. Trotz der Einwände ihrer Mitbewohner zünden sie ihre Zigaretten an und lassen somit die Extraprämie in Rauch aufgehen.

Diese unüberlegte Entscheidung sorgt im Haus für gemischte Reaktionen. Während Michas Freundin Edda Pilz mit den Worten: "Ich schäme mich gerade so unnormal" ihrer Enttäuschung Luft macht, bleibt Dennis' Partnerin Tara Tabitha (32) erstaunlich gelassen. Sie stellt klar, dass sie ähnlich gehandelt hätte: "Würde ich rauchen, würde ich es genauso machen." Diese unterschiedlichen Ansichten zeigen deutlich, wie polarisiert die Meinungen innerhalb der Wohngemeinschaft sind und wie stark nur eine Zigarette Spannungen hervorrufen kann.

Bereits vor drei Wochen blickte RTL anlässlich des zehnjährigen Jubiläums auf die Erfolgsgeschichte von "Das Sommerhaus der Stars" zurück. Bereits über 82 Promi-Paare sorgten mit Dramen, überraschenden Abbrüchen und emotionalen Trennungen für reichlich Gesprächsstoff. Besonders der sogenannte Sommerhaus-Fluch machte immer wieder Schlagzeilen – nach der Ausstrahlung trennten sich 37 der teilnehmenden Paare. Die Herausforderungen, Streitereien und der ständige Konkurrenzdruck setzten vielen Beziehungen sichtbar zu.

