Penis-Szene im Sommerhaus: Silva Gonzalez tanzt als Nackedei

In Das Sommerhaus der Stars sorgte Musiker und Reality-TV-Star Silva Gonzalez (46) direkt in der ersten Folge für einen skandalträchtigen Auftritt. Nach einem Wettbewerb gönnte sich Silva eine Dusche – jedoch anders als seine Partnerin Stefanie Schanzleh, mit der er seit 2016 liiert ist. Während Steffi sich im Bikini abkühlte, zeigte sich Silva völlig ungeniert nackt und hielt dabei mit keinem Detail hinterm Berg. "Das hier ist ja kein Kinder-Fernsehen, das ist Kunst", erklärte der Musiker in typischer Extrovertiertheit innerhalb der Show und schmückte aus: "Der ist halt klein, aber wenn's losgeht, baut der sich auf und wird eine Maschine."

Das Auftreten von Silva, der während der gesamten Szene selbstbewusst blieb, führte zu einer hitzigen Diskussion in den sozialen Medien. Nicht nur sein ungezwungener Umgang mit dem Nacktsein, sondern auch seine lockeren Kommentare sorgten für Gesprächsstoff. Ungeachtet der Kameras zog er sein Verhalten konsequent durch, wobei selbst intime Gespräche über seinen Körper kein Tabuthema für ihn waren. "Ich habe halt einen Blutpenis. [...] Ich kriege immer einen hoch", erklärte Silva in der Sendung und unterstrich, dass Funktionalität für ihn an erster Stelle stehe. Steffi stärkte ihm dabei den Rücken und bestätigte mit einem Augenzwinkern: "Zur richtigen Zeit ist er immer da!"

Silva polarisiert auch abseits seines freizügigen Moments im Sommerhaus. Erst kürzlich sorgte er mit seinen Eindrücken zur Rollenverteilung in der Kinderbetreuung für Kopfschütteln. Er behauptete: "Der liebe Gott hat sich dabei schon was gedacht, dass ihr die Kinder auf die Welt bringt und Mütter seid. Euch geht das leichter von der Hand, das zu machen, Wäsche zu machen." Diskussionen mit seiner Partnerin Steffi, die ihn wegen seiner konservativen Ansichten kritisierte, sind ein wiederkehrendes Thema in ihrer Beziehung. Die beiden teilen gemeinsam die Verantwortung für ihre drei Kinder, doch ihre Ansichten dazu könnten unterschiedlicher nicht sein. Silva scheint jedoch davon überzeugt, dass sein Charme und Humor all die Kontroversen wettmachen und das Publikum nachhaltig unterhalten.

RTL Musiker Silva Gonzalez in "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars"

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025