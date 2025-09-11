Sommerhaus-Stimmungsbarometer: Stefanie war "enttäuscht"

Die erste Folge von Das Sommerhaus der Stars hat für Stefanie Schanzleh und ihren Partner Silva Gonzalez (46) wohl einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Die beiden Musiker sahen sich mit zahlreichen Stimmen ihrer Mitbewohner beim Stimmungsbarometer konfrontiert. "Ich war ehrlich gesagt überrascht und auch enttäuscht, besonders über die Stimmen von Edda und Micha sowie Lina und Ryan, da ich dachte, wir hätten ein gutes Verhältnis", enthüllte sie in einem Interview mit Promiflash.

Neben den eher unerwarteten Stimmen sorgte auch das Verhalten von Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) für Gesprächsstoff. Das Paar gab offen zu, nur aus Provokation für Stefanie und Silva gestimmt zu haben. Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi hingegen erhielten von Stefanie und Silva keine Vorwürfe – von ihnen hatte das Duo die Nominierung erwartet. Die vielen Stimmen ließen jedoch letztlich keine allzu große Welle bei dem Musikerpaar schlagen, das ihren Fokus auf die positiven Aspekte des Spiels zu legen scheint. "Ich bleibe mir weiterhin treu, mit Offenheit, Haltung und Herz", erklärte Stefanie entschlossen gegenüber Promiflash und gab damit zu verstehen, dass sie die emotionale Achterbahn nicht aus der Ruhe bringen wird.

In der Vorstellungsrunde der Show hatte Silva bereits mit seinen Aussagen zur Kinderbetreuung für Aufsehen gesorgt. Er vertrat den Standpunkt, dass Frauen "genetisch eher dazu veranlagt" seien, sich um den Nachwuchs zu kümmern, und begründete dies mit der Bemerkung: "Der liebe Gott hat sich dabei schon was gedacht, dass ihr die Kinder auf die Welt bringt und Mütter seid. Euch geht das leichter von der Hand, das zu machen, Wäsche zu machen." Stefanie ließ diese Ansicht jedoch nicht unkommentiert und stellte klar: "Willst du jetzt irgendwie die Frauen kleinmachen? Das kannst du jetzt nicht bringen."

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez