Sommerhaus-Staffelauftakt: Die Zuschauer sind begeistert

Das Warten hat ein Ende: Die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars ist gestartet und die erste Folge hat die Fans direkt in ihren Bann gezogen. Zwei Stunden lang lieferten die Promi-Paare Dramatik, Streit und Humor, während sie um die Gewinnprämie von 50.000 Euro kämpften. Doch bereits in der ersten Folge wurde ein Teil des möglichen Preisgeldes verspielt. Eine zusätzliche Gewinnsumme von 25.000 Euro lag für die Kandidaten bereit – allerdings nur, wenn sich niemand eine Zigarette anzündet. Dennis Lodi, Marvin Kleinen und Michael Klotz konnten der Versuchung jedoch nicht widerstehen und rauchten, wodurch der Zusatzgewinn verloren ging.

Trotz dieses Fauxpas zeigen sich die Zuschauer begeistert und feiern vor allem den diesjährigen Cast der Show. Unter einem Instagram-Post auf dem offiziellen Show-Account häufen sich die positiven Kommentare zur ersten Folge. "Mein Trash-Herz schlägt gleich höher" und "Dieser Cast ist jetzt schon legendär" sind nur zwei der vielen Stimmen, die die aktuelle Staffel hochleben lassen. Die doppelte Länge der Auftaktfolge wurde ebenfalls gelobt: "Liebs, dass die erste Folge über 2 Stunden geht!" Die Fans scheinen sich auf eine unterhaltsame und emotionsgeladene Staffel einzustellen.

Die Ausstrahlung der Episoden erfolgt zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr auf RTL, wobei neue Folgen zuvor bereits auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar sind. Das Erfolgsformat bringt auch in seiner zehnten Staffel einen Mix aus Promi-Streitigkeiten, Allianzen und Herausforderungen, der seit Jahren ein riesiges Publikum vor die Bildschirme lockt. Wer genau hinsieht, erkennt, dass nicht nur die TV-Zuschauer, sondern wohl auch die Teilnehmer emotional voll bei der Sache sind. Die intensiven Momente im Sommerhaus versprechen zweifellos auch in den kommenden Wochen beste Unterhaltung.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz und Partner Pierre im Sommerhaus 2025

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025