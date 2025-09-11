"Mag Probleme": Darum sprach Tommy Streit im Sommerhaus an

Im Sommerhaus der Stars wurde die Stimmung unerwartet angespannt, als Tommy Pedroni (30) einen alten Konflikt zwischen seiner Partnerin Paulina Ljubas (28) und Jennifer Degenhart ansprach. Die beiden Frauen hatten früher eine enge Freundschaft, doch ein Vertrauensbruch kühlte die Beziehung merklich ab. Bei einem frostigen Wiedersehen der einstigen Freundinnen ließ Tommy das Thema nicht ruhen und sorgte damit in der Runde für eine unangenehme Atmosphäre. Über seine Entscheidung, den Streit direkt anzusprechen, erklärte Tommy in einem Interview mit Promiflash: "Ich spreche Sachen sofort aus. Zum einen mag ich Probleme. Zum anderen wollte ich das sofort geklärt haben, damit das nicht die komplette Zeit zwischen uns steht."

Die Spannung resultierte aus einer tiefen Enttäuschung, die Paulina noch immer spürt. Anstatt die gemeinsame Zeit im Sommerhaus von diesem Konflikt überschatten zu lassen, entschied sich Tommy bewusst, den Dialog zu suchen. Ob diese Vorgehensweise allerdings zur Lösung beitrug oder die Lage weiter verschärfte, bleibt abzuwarten. Einige Teilnehmer der Runde reagierten sichtlich irritiert auf die direkte Art des Realitystars. Offen bleibt auch, ob die beiden Frauen die Gelegenheit nutzen, um den Ursachen für ihre Entfremdung auf den Grund zu gehen.

Auch Paulina gab sich vor den Kameras sichtlich enttäuscht. "Jenny war bis vor ein paar Monaten eine meiner engsten Freundinnen", erklärte sie. Besonders getroffen habe sie, dass Jenny wiederholt gelogen und dabei sogar Vertrauliches an ihren Partner Marvin Kleinen weitergegeben habe. Damit sei für Paulina eine Grenze überschritten worden. Jenny zeigte im Interview zwar Verständnis für die Reaktion ihrer Ex-Kumpeline, machte jedoch deutlich, dass auch sie in der Vergangenheit schon viele Situationen habe verzeihen müssen. "Ich habe direkt Paulinas Blick gesehen und dachte mir so: 'Ok, krass. Eine Situation hat sie verletzt, das verstehe ich.' Aber es gibt so viele Situationen in der Vergangenheit, die ich auch verziehen habe", erklärte Jenny.

IMAGO / Beautiful Sports Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

RTL / Stefan Gregorowius Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Sommerhaus 2025

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025