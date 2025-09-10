Sommerhaus-Edda spricht Klartext: Hat sie Micha gelovebombt?

Edda Pilz und Michael Klotz sorgen schon jetzt in der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars für Gesprächsstoff. Ein Fan stellte nun auf Instagram die provokante Frage, ob Edda ihren Partner zum Beginn der Beziehung "gelovebombt" habe. Mit deutlichen Worten stellte die Reality-TV-Darstellerin daraufhin klar: "Nein, ich habe ihn nicht gelovebombt. Ich bin am Anfang einer Beziehung einfach jemand, der sehr offen, herzlich und verliebt ist – und ja, ich brauche auch viel Nähe. Aber das ist für mich keine Taktik, sondern echt." Sie macht deutlich, dass ihre Zuneigung zu Beginn aufrichtig war und sie damit keineswegs manipulieren wollte.

Allerdings gesteht Edda, sich im Laufe der Beziehung stark zurückgezogen zu haben, was auch Micha spürte und ansprach, wie in der ersten Folge zu sehen ist. Dies sei jedoch keine bewusste Entscheidung, sondern eine Reaktion auf Entwicklungen gewesen, die sie traurig stimmten und emotional belasteten. "Das war nie ein Spiel oder etwas Toxisches, sondern eher ein Schutzmechanismus", erklärte sie weiter in ihrer Social-Media-Story. Edda beschreibt ein Gefühl, wenn man sich Nähe wünscht, doch innerlich blockiert sei und es einfach nicht mehr gehe. Sie glaubt außerdem, dass viele Menschen ähnliche Erfahrungen kennen und sich in ihren Worten wiedererkennen könnten.

Die Beziehung zwischen Edda und Micha war bereits beim Einzug ins Sommerhaus nicht frei von Spannungen. Vor laufender Kamera macht Micha deutlich, dass er sich nach der anfänglichen Nähe und Zuneigung sehnt, die er von seiner Partnerin erfahren hat. Edda hingegen wirkt in manchen Momenten der Show zurückhaltender und weniger zugänglich. Während ihrer Zeit im Sommerhaus werden die beiden von Kameras begleitet, die all ihre Höhen und Tiefen festhalten. Ob es dem Paar gelingt, seine Probleme zu bewältigen, bleibt abzuwarten. Trotz der Konflikte sind die Fans gespannt, wie sich ihre Beziehung im weiteren Verlauf der Staffel entwickeln wird.

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im September 2024

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Micha Klotz im November 2024