Es kriselte schon vor dem Sommerhaus zwischen Edda und Micha

Es wird turbulent im Sommerhaus der Stars: Schon in der ersten Folge der beliebten Realityshow zeigt sich, dass es zwischen Edda Pilz und Michael Klotz gewaltig kriselt. Nun äußert sich Edda auch abseits der Kameras in ihrer Instagram-Story zu den Problemen. Auf die Frage eines Followers, ob die Kommunikation des Paares zu Hause ähnlich verlaufe, gibt Edda offen zu: "Unsere Kommunikation war auch zu Hause nicht so optimal." Sie beschreibt, wie anfangs ihre Verliebtheit vieles überstrahlte, sie später jedoch begann, verstärkt ihre eigenen Bedürfnisse zu vertreten, was immer wieder zu Diskussionen führte.

Im Sommerhaus seien die Spannungen jedoch besonders gravierend geworden, wie die Influencerin weiter erklärt. Durch die permanenten gemeinsamen Stunden habe das Paar den eigenen Problemen nicht ausweichen können, was die vorbestehenden Differenzen noch deutlicher gemacht habe. Vor allem ein respektvoller Umgang, der ihr sehr wichtig sei, habe häufig gefehlt, bedauert Edda. "Deshalb fand ich es schade, dass wir öfter nicht gut miteinander umgehen konnten", ergänzt sie. Offiziell sitzt über den Ausgang ihrer Beziehung aber bisher noch kein Schlussstrich.

Die Situation zwischen Micha und Edda überrascht kaum, denn schon zu Beginn der Show zeichnete sich ab, dass heikle Diskussionen zwischen den beiden keine Seltenheit sind. Bereits nach den ersten Tagen im Sommerhaus wies einiges darauf hin, dass Harmonie bei dem Reality-Paar nicht an der Tagesordnung steht. Die Spannungen untereinander scheinen immer wieder neue Höhen zu erreichen – und so verbinden viele Fans ihre gemeinsamen Szenen mittlerweile eher mit Streit als mit romantischen Momenten. Wie die beiden ihre Beziehung nach dem Show-Abenteuer weiterführen, bleibt nun abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024