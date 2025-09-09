Emily Blunt und John feiern seltenen Auftritt mit Töchtern

Emily Blunt (42) und John Krasinski (45) sorgten am 7. September bei den US Open 2025 für Aufsehen! Laut People verfolgten sie mit ihren Töchterchen Hazel und Violet das Herren-Finale zwischen Jannik Sinner (24) und Carlos Alcaraz (22) im Arthur Ashe Stadion in New York. Die beiden Mädchen hatten sichtlich Spaß, winkten in die Kamera und brachten mit Pizza eine verspielte Note ins sportliche Event – ein seltener öffentlicher Auftritt für das Hollywood-Paar.

Für die Familie war es bereits das dritte Jahr in Folge, dass sie das berühmte Tennis-Event gemeinsam besuchten. Emily, die momentan an "Der Teufel trägt Prada 2" arbeitet, hatte zuvor im Podcast "Table for Two" erklärt, dass sie eine Auszeit von der Arbeit genommen hatte, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. John, der 2024 im Podcast "Pop Culture Moms" über die Herausforderungen sprach, als arbeitendes Elternteil von zu Hause weg zu sein, betonte, dass sowohl er als auch Emily als Einheit handeln und ihre Kinder ihre höchste Priorität seien.

Emily und John halten ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Interview mit PORTER verriet Emily allerdings, dass sie trotz langer Drehtage immer darauf achte, rechtzeitig zur Schlafenszeit bei ihren Töchtern Hazel und Violet zu sein. "Die zehnminütigen Gespräche, in denen sie einem alles erzählen – die möchte man nicht verpassen", so die Schauspielerin. Auch John sieht die Herausforderungen und Freuden des Familienalltags ähnlich: Er schätzt die gemeinsame Zeit und die kleinen Momente, in denen er ganz bei seiner Familie sein kann. Ihre Fans dürften solche Bilder besonders freuen, denn so vertraut und innig sieht man die Familie selten in der Öffentlichkeit.

Getty Images John Krasinski und Emily Blunt im September 2025 in New York City

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars im März 2024

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2024