Trotz Drehs: Emily Blunt verpasst nie Schlafenszeit der Kids

Emily Blunt (42) ist ein erfolgreicher Hollywoodstar. Aktuell steht die Schauspielerin über 20 Jahre nach dem Release des Originals für die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera, an der Seite von Anne Hathaway (42) und Meryl Streep (76). Eine Sache erschwert Emily jedoch den Arbeitsalltag: Passend zur Bettgehzeit ihrer Töchter muss sie wieder zu Hause sein. "Ich finde, dass die Schlafenszeit ein wichtiger Anker ist", erzählt Emily gegenüber Porter Magazine und betont: "Die zehnminütigen Gespräche, in denen sie dir alles erzählen – die willst du nicht verpassen."

Emilys zwei Töchter Hazel und Violet stammen aus ihrer Beziehung mit John Krasinski (45). Die 11- und 9-jährigen Mädchen begeistern sich für Mode – dementsprechend ist "Der Teufel trägt Prada 2" selbstverständlich der perfekte Film für sie. Im Interview mit Entertainment Tonight deutete die 42-Jährige kürzlich an, dass ihre Sprösslinge sie vielleicht sogar am Set besuchen dürfen. "Ich glaube, sie würden gerne zum Set kommen. Allein schon wegen der Mode", erklärte sie. Fans der Filme ihrer Mutter sind Hazel und Violet aber definitiv nicht, wie Emily schon 2024 humorvoll ausgeplaudert hatte.

Nach 20 Jahren zu "Der Teufel trägt Prada" zurückzukehren, war für Emily eine ganz besondere Erfahrung. Die Arbeit am zweiten Teil habe für sie und alle Beteiligten "eine tiefe emotionale Bedeutung", wie sie Porter verrät. Es gehe schließlich nicht nur um einen normalen Film, sondern etwas, das bis heute einen Platz im Herzen vieler Fans habe. "Manche Menschen haben diesen Film 50 oder 60 Mal mit ihren Familien gesehen. Sie haben ihn gesehen, als ihre Eltern krank waren; sie haben ihn gesehen, wenn sie traurig waren, wenn sie eine Trennung durchgemacht haben", schildert Emily das besondere Gewicht des Kultstreifens.

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski im September 2024