"Der Teufel trägt Prada 2" ist Familiensache für Emily Blunt

"Der Teufel trägt Prada" geht in die zweite Runde. Die langersehnte Fortsetzung ist nicht nur für viele Fans ein Grund, in Erinnerungen zu schwelgen. Darstellerin Emily Blunt (42) verbindet mit dem Film viele persönliche Erinnerungen, wie sie im Interview mit Porter verrät. Ihre Schwester Felicity Blunt lernte bei den Dreharbeiten vor knapp zwanzig Jahren ihren späteren Ehemann Stanley Tucci (64) kennen. Die Arbeit am zweiten Teil habe deshalb für alle Beteiligten "eine tiefe emotionale Bedeutung". Emily macht deutlich: "Es geht nicht nur darum, einen Film zu drehen."

"Der Teufel trägt Prada" wurde 2006 schlagartig zu einem riesigen Hit. Vielen Fans bedeutet die Komödie bis heute sehr viel, worüber sich Emily bewusst ist. "Manche Menschen haben diesen Film 50 oder 60 Mal mit ihren Familien gesehen. Sie haben ihn gesehen, als ihre Eltern krank waren; sie haben ihn gesehen, wenn sie traurig waren, wenn sie eine Trennung durchgemacht haben", erklärt der Hollywoodstar im Gespräch mit dem Magazin. Am Set der Fortsetzung seien alle Schauspieler jeden Tag aufs Neue begeistert, dass sie Teil dieses Projekts sein dürfen.

Die Neuauflage des Films scheint die Nostalgie der Fans zu füttern. Darin schlüpft Meryl Streep (76) erneut in ihre ikonische Rolle als Miranda Priestly an der Seite von Emily Charlton, gespielt von Emily Blunt. Auch Anne Hathaway (42) kehrt in ihrer Rolle als Andy Sachs zurück. Es gibt allerdings auch einige Neuzugänge. Zu den bekannten Gesichtern gesellen sich unter anderem Lucy Liu (56), Justin Theroux (54) und Pauline Chalamet.

