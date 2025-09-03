Erste Minuten: So krass wird "Das Sommerhaus der Stars"

Im Sommerhaus der Stars scheint es in der kommenden Jubiläumsstaffel ordentlich zur Sache zu gehen. Schon in den ersten Minuten der neuen Staffel herrscht Chaos, das selbst dem Schauspieler Jochen Horst (63) Rätsel aufgibt. "What the fuck is going on?", fragt er sichtlich verwirrt nach seiner Ankunft im berühmt-berüchtigten Horrorhaus von Bocholt. Doch bei reiner Verwunderung wird es nicht bleiben. Im Teaser sind darüber hinaus bereits große Auseinandersetzungen und dicke Krokodilstränen zu erspähen.

Eine, die wohl mächtig an ihre Grenzen stoßen wird, ist Hanka Rackwitz (56). Sie hat wenig Geduld mit den anderen Promi-Paaren und lässt ihrem Unmut freien Lauf. In ihrem Frust bezeichnet sie die Mitbewohner als "Monster" und macht deutlich, dass eine harmonische Atmosphäre in diesem Sommerhaus fehl am Platz ist. Ihr Vorwurf: Den "Vollidioten" könne man nichts erklären. Auch Ryan Wöhrl steigt die Situation im Haus wohl zu Kopf: In gleich mehreren Szenen reagiert er wütend und wird seinen Mitspielern gegenüber laut. Innerhalb der Teams wird es ebenfalls nicht ohne: Wie gewohnt treiben die kniffligen Spiele die Paare an ihre Belastungsgrenze und lösen so einige Dramen aus.

Bei einigen der Liebespaare scheinen die Streitereien so auszuarten, dass sie sogar der Sommerhaus-Fluch getroffen haben könnte. Edda Pilz und Michael Klotz streiten sich in einer Szene sogar so heftig, dass er eine Trennung in Aussicht stellt: "Wir können unsere Koffer packen und dann verpissen und trennen wir uns." Doch auch bei den anderen Kandidaten läuft es nicht viel harmonischer ab: Laute Streits und Tränen dominieren ihre Interaktionen in der Sneak Peek der Jubiläumsstaffel. Die Fans können sich also auf eine explosive Staffel einstellen, die mit lauten Auseinandersetzungen und ungewöhnlichen Szenen aufwartet. Los geht es am 16. September um 20:15 Uhr auf RTL und vorab am 9. September auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz und Partner Pierre im Sommerhaus 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025